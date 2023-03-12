Aedas凱達環球溫子先 用建築述說城市故事

從事建築設計業近40年，國際知名建築師、Aedas凱達環球建築設計諮詢有限公司全球設計董事溫子先博士（Dr.Andy Wen），在兩岸多地留下不少名作，更成為「城市名片」。多年來，溫子先秉持每座城鎮擁有各自靈魂，作品需結合當地人文歷史的精神內核，以不同意象展現建築風格，述說城市們的當代故事。

溫子先在台灣出生，但8歲時被家人送往美國念書，自小酷愛畫畫的他，高三時透過一次繪畫競賽，獲取前往哈佛大學研習建築課程的機會。某天在校園裡，溫子先看見一位建築系學生正在描繪一棟建築，令他恍然明白原來畫畫還可以設計建築、當建築師。這次契機讓溫子先踏上建築設計職涯。

對於人生擁有的美中台背景，溫子先笑稱自己該稱是「國際人」，賓州大學建築系碩士畢業後，他曾經返台在銘傳大學建築系擔任系主任，但本著在專業上精益求精與了解大陸社會文化的想法，溫子先決定前往北京清華大學攻讀建築系博士，如今已擔任Aedas凱達環球全球設計董事。

溫子先表示，儘管生活工作上以北京為據點，但多年來自己周遊全球，不斷吸收不同城市的文化養分，內化為個人的創作基底。他每到一地，常會觀察當地的歷史人文、民俗生活、自然環境等特色，從建築以外的領域尋求靈感，延伸自己思維。

如同文人以筆墨、畫家以繪畫為後世留下作品，建築師則以建物設計抒發自己對城市與建物的一體感知，為時代與個人生命留下獨特印記。

溫子先相信，每個城市都有屬於自己獨有的故事與靈魂，建築師設計作品時，應該在深入理解城市精神和文化內核的基礎上，選取出適合的意象，並以非具象化的輪廓寫意表達，將建築呈現出當代藝術風貌，而非只停留在傳統的「房子」概念，或僅是簡單的搬取歷史元素，進行「複製貼上」。

他指出，若無法理解其中差異，就會讓許多城市明明擁有不同的背景，但透過建物所呈現出給人的卻是「千城一面」、缺乏深度與感性的單調印象。

這些年來，溫子先在兩岸留下的作品表達出他的創作信念與堅持。他2008年為蘇州西交利物浦大學設計的行政信息樓，即是從當地特有的太湖石獲取靈感，且與當地的學術人文做連結，這項作品迄今仍是大陸建築業名作。另外，台北南港軟體園區的「砳建築」，這座以基隆河鵝卵石為設計靈感的商辦大樓，為台灣罕見的弧型水晶地標建築，外型辨識度極強。

台中近年也是溫子先作品進駐的城市，位於七期地塊的NTC商貿中心，以當地特產春筍為設計理念，流線型的黑色造型在周邊以矩形為主的大樓中，格外突出。而預計今年完工、位在中彰快速道路旁的台中TOP1環球經貿中心，外觀則是將古典旗袍的優雅線條，融入西方的前衛造型。

「若問我自己最得意的作品，答案永遠是現在正創作的這個。」溫子先表示，作為當代設計者，他希望創新的同時，也能結合城市的獨特精神，把文化、傳承等理念帶進自己的創作，做出具公共性、開放性與獨特感的地標性作品，進而反映出當代的建築藝術風采，「讓建築說出屬於自己的故事」。

靠熱情支撐夢想與創作

在建築設計走了約40年的漫漫長路，溫子先表示，能夠對這項工作始終保持高度興趣與創作動力，賴以支撐夢想與信念的，就是「熱情」。

溫子先表示，自己是個勇於接受，也樂於嘗試挑戰的人，但在創作道路上其實面臨過多次重大抉擇。譬如，自己早先在銘傳大學教授建築專業，校園環境單純，與學生相處融洽，但為了追逐心中創作理想，令夢想落實，儘管不捨，他最終忍痛選擇放棄在台教職，並在日後前往大陸發展。

當時大陸各地在建築設計上，正處於敢於「試新」的階段，眼見北京在2008年奧運會湧現出鳥巢、水立方等建物，激發溫子先「有為者亦若是」的鬥志，推出屬於自己的創作，且他的作品不拘一格，涵蓋文化、商辦、飯店、高檔住宅等領域，富含人文與精神內核的創作每每令人驚豔，讓他成功打開業界知名度。

堅持作品要富含人文底蘊的溫子先認為，人類建築具有漫長的歷史，隨著時代推進，觀念、技術、材質、美學等都會帶來新變化與新挑戰，設計師必須要不斷進行研究。以他的作品來講，從初始到最終具體完成約要7到12年的時間，「我在意的是自己的創作是否能經得起時間的考驗，並且是否有做出創新與突破」。

回首來時路，溫子先笑稱，創作設計其實頗為辛苦，過程中需要慢慢不斷的去熬，遇上創作瓶頸是常有的事情，必須有熱情與堅定毅力才能走得長遠。有些年輕人對建築設計雖有天分與興趣，但若無熱情與毅力在背後支撐，自己反而會「勸退」後輩入行要三思而行。

溫子先小檔案

◎現職：Aedas凱達環球全球設計董事

◎出生：1963年

◎學歷：北京清華大學建築系博士、美國賓夕法尼亞大學（UPenn）建築系碩士

◎經歷：銘傳大學建築系系主任、北京清華大學及中央美術學院兼任教授