蔡錫全神出手 48年老屋變身新北樓王

以擅長整合都更案屢傳佳話的佳元建設董事長蔡錫全，最近「神出手」！原本是48年屋齡的老屋，都更改建為「佳元植」，據內政部最新實價登錄資訊顯示，每坪成交價達93.3萬元，坐上新北市「新樓王」寶座，被業界津津樂道，成為蔡錫全最新的都更代表作。

蔡錫全創辦佳元建設短短九年以來，已創下不少新紀錄，旗下推出新案不是「秒殺」，就是改寫都更審查22天完成、送件到核定僅僅六個月的罕見紀錄，最新登場的板橋「佳元植」，正是他「神出手」的最新力作。

「過去確實養分吸收不少，培養強大的功力！」蔡錫全分享過去轟轟烈烈的豐攻偉業，幾乎都是非常難搞的產權，多年來也累積深厚的土地開發功力。

蔡錫全表示，他最早是在板橋林家第七代接班人、華南金控副董事長林明成，旗下的大永興股份有限公司，負責土地開發及整理，擁有土地資源學系的專業學歷背景，加上天生對稅務充滿濃厚的興趣，經手不少當年「最大繳稅戶」林家的不動產。

待了九年多後，轉任林家旗下永琦百貨的永琦資產管理公司，為了競標高雄一筆底價2.89億元的資產，蔡錫全特地理了平頭，前往人生地不熟的高雄坐鎮，結果在四標的貼身肉搏戰下，以3億多元險勝，資產整理、處分後，獲利1.4億元，漂亮出場。

不過蔡錫全為了進行全方位歷練，決定進入一線及上市櫃建設公司重新雕琢。後來他陸續進入宏普建設董事長段津華、鄉林建設董事長賴正鎰、嘉磐建設董事長魏嘉銘等人的麾下，參與過不少業界津津樂道的土地開發案。

像台北市忠孝東路的「和苑三井花園飯店」，地主兼房東宏普建設董事長段津華當時競標土地時，就委由蔡錫全操刀，底價約10.09億元。這塊地雖然位於蛋黃區，但有工研醋占用的產權問題，雖然土銀與工研公司訂定的土地租賃契約已到期、土銀不再續約，但被占用問題一直存在，使得很多建商紛紛打退堂鼓，土銀也面臨屢屢流標；但蔡錫全接手後，研判有一定程度的產權整合把握，說服公司投標，一舉決標取得這塊鑽石門牌的寶地。

後來蔡錫全在邁向46歲時，萌生創業念頭，認為與其為人作嫁，不如打造自有品牌，因此踏上創業之路，於2014年正式創辦佳元建設，以「家園」同音，希望以「質感住宅的建築家」為定位，為客戶打造出最美好的家園。

「佳元建設和家園同音，我女兒也是取名佳元，不過這個時機點，建築業已經不再是早期可以採用高財務桿槓的時代了！」蔡錫全表示，因此佳元建設草創之初，第一案就有「天使基金」挹注第一桶金，他的人生貴人-台灣佳能集團、能率集團總裁董炯熙、董事長董炯雄昆仲，還把當時合作夥伴參與投資興建的「奧之細道」，提供給佳元建設當作創業的實績之一，因此佳元建設取名的另一原因，也與創業貴人董家的台灣「佳」能集團有關。

建築業「裁縫設計師」 畫上市櫃藍圖

佳元建設董事長蔡錫全琢磨於建築業已長達20年以上，在土地探索與建築之間的努力，業界稱之為「裁縫設計師」，在敏銳的專業涵養下，找出最合適的土地身段、謀合法規、建築美學、精算市場需求，量身訂做出地主、客戶與企業主之間的三贏大局；未來，不排除朝上市櫃方向擴大企業版圖。

蔡錫全以擅長土地產權整合著名，佳元建設很多土地都是都更案或危老案，他自許佳元建設可以走出自己獨特的路，尤其著重在大家都不願意碰的都更案，再搭配一條龍的整合服務精神，帶領佳元從土地開發到售後交屋，親力親為，創造出完美的生活價值，給客戶最完整的服務和保障。

多年來蔡錫全在台北市，完成不少代表作，除在嚴格要求住宅品質的天母打造「奧之細道」、「裡參道」外，2016年後陸續轉戰內湖、中山、中正等區，推出「樹語人」、「佳元松江」、「佳元臨沂」、「佳元湖伴」等，動輒創下「秒殺」佳績。

蔡錫全在選地策略上，風格獨樹一幟，「我是在各個區域，作豪宅地段的都更或危老案！」蔡錫全表示，佳元建設期望在台北市，能將最好的建築品質，提供給每一位冀盼擁有夢想住宅的居住者。

像是一、二房的小宅，與一般建商不同的是，蔡錫全認為即使是小宅，也必須要講究採光、陽台、廚房有有瓦斯管的明火；像「佳元松江」就作到套房戶戶有陽台、雙面採光、且浴室有開窗有浴缸的高規格，猶如精品飯店一般細膩精緻。

在最新完成的新北市第一筆都更案板橋「佳元植」，蔡錫全更以台北市豪宅的規格，移植新北市。「這是佳元揮軍新北市的第一案！這裏十幾年沒推案了，很多板橋有錢人住這裏，我有使命感，要做到最好！」

他表示，要把台北市豪宅的軟硬體帶給新北市板橋！「現在實價登錄已進入2.0時代，沒有所謂資訊對稱問題、只是更講究品牌效益，所以我很用心又用力，否則這市場都這樣飽和了，怎麼有空間給我！」

蔡錫全小檔案

◎現職：佳元建設董事長、總經理

◎代表作：2002年：天母天玉街「奧之細道」、2013年：天母「裡參道」、2017年：內湖「樹語人」、2018年：內湖「佳元湖伴」、 2020年：中正「佳元臨沂」、2021年：中山：「佳元松江」、2022年：板橋「佳元植」

◎學歷：文化大學土地資源學系、台大EMBA（就讀中）

◎經歷：大永興股份有限公司（含永琦資產管理）、宏普建設（含台灣川普建設）、鄉林建設、嘉磐建設

◎嗜好：慢跑、馬拉松、二鐵、紅酒品酩

◎星座：雙子座