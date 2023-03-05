台灣鈣鈦礦陳來助專訪》斜槓人生 59歲創業無所懼

於1963年生的陳來助，當初接任友達總經理的時候不過才44歲，也是當時面板業裡最年輕的總經理。2010年遇上人生亂流（美國對台灣祭出面板反托拉斯案），2012年返台後有了斜槓人生，曾進入食品業，也協助企業數位轉型。如今將進入耳順之年，雖然可以輕鬆退休，陳來助卻又創業重回電子業、成立台灣鈣鈦礦公司，要完成當年未竟的太陽能夢想。

陳來助2012年回台，不久就離開友達，斜槓進入食品業，擔任微熱山丘執行長。陳來助說，從「面板到麵粉」，賣的東西不一樣，但是背後的供需變化卻巧妙地雷同。

面板產業大致上來說大約18個月一個循環，很少人知道的是，鳳梨的生長周期也是18個月，在種下去的當下不知道收成時究竟價格是好是差，風險其實不低。那時候陳來助也成功打造出品牌價值，讓微熱山丘一砲而紅。

陳來助豐富的管理經驗，成為最大的資產，2018年協助全國中小企業總會成立二代大學輔導企業二代接班，擔任二代大學校長，2021年成立台灣數位企業總會輔導企業轉型，7年創立7家公司，2022年又接下勤友光電董事長。

2021年勤友將設備出貨給全球首家量產鈣鈦礦太陽能電池的業者，也讓陳來助看到這個極具未來性的第三代太陽能技術。他看到台灣有機會在一個新的產業裡，能夠從最上游的材料、設備一路做到下游的製造，跳脫過往只能代工的命運。未來成功路徑沒有重新定義產業，台灣電子業開始於RCA，透過技轉取得的技術，面板技術則是技轉自日本，以後的技術沒有人教你，沒有新的東西就只能外移。如果沒有設備、材料，最後又會回到代工，台灣要有自主化產業，就要從設備、材料做起。

59歲之際再創業回到電子業，陳來助笑說，不是傻瓜就是瘋子，但就要這股傻勁才有衝勁可以一路往前衝。

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