台灣鈣鈦礦陳來助專訪》面板老將談轉型：「一定要跨界」

台灣面板產業面對大陸的產能競爭，近年來積極設法轉型求存。面板老將陳來助談及產業轉型，他大聲疾呼：「轉型一定要跨界！」

陳來助指出，台灣投資面板廠的時間早在1999年開始，當時從日本技轉，從3.5代線進入，其後隨著破壞性創新、筆電的應用興起，台灣面板產業也跟隨著PC產業蓬勃發展。後來生產線是帶往更大尺寸的4代線投資，應用也拓展到12吋、13.3吋、乃至14吋、15吋、17吋的監視器市場。日本雖然有顯示器技術，但是沒有繼續投資新廠，慢慢地淡出了面板產業。

其後6代線開啟了電視應用，台灣和韓國面板廠陸續蓋了7.5代線、8.5代線。隨著應用創新，而且產品面積愈來愈大，消耗的產能也愈來愈多，逐漸形成現在的面板產業規模。

陳來助進一步分析，但是大陸廠商從8.5代線切入面板產業，第一代的8.5代線在台灣，到了大陸投資的時候已經是第三代設備，這些新一代的設備被台灣面板廠和韓國面板廠調校過、性能更好，同樣的設備，面板可以做厚、也可以做薄，可以做大、也可以做小，生產速度也比較快，總而言之就是生產效率比較高。台灣和韓國的TFT LCD面板廠都是老工廠，生產效率比較差，更不用談8.5代以下的舊世代生產線，無法跟大陸面板廠競爭。單純從產業角度來看，他們設備比較新，生產效率高。更不用說大陸面板廠背後有政府財政支持，又有龐大的內需市場做為後援。

台灣8.5代線以下的產能面積非常大，要轉型得要想想有什麼應用可以來填產能。面板的優勢是面積大、而且製程較簡單，但是要很精密很難，轉做半導體不容易、而且成本更高。設法「彎道超車」，搶一些新應用商機，不論是醫療、車用等等，雖然成長大，但是市場規模相對比較小，而且吃掉的玻璃面積也小，貢獻有限。

陳來助直言，現在大家在搬產業鏈，做這、做那要轉型，其實要重新蓋一個家，也就是建構新的產業鏈才是創新，但是創新往往要10年才會有結果。鈣鈦礦太陽能就是一個很好的出路，消耗玻璃面積，而且不用光罩、沒有黃光製程，製程比TFT LCD製程容易。多一個雷射製程，長薄膜、要清洗，又跟面板產業鏈很類似。全世界同時具備半導體、太陽能、面板產業的只有台灣、大陸、日本和韓國，有發展的優勢。

所謂跨界，最重要是要創新、重新定義產業。在鈣鈦礦技術，大家都從起跑點出發，我們又有設備、製程優勢、材料不受制於人。在講淨零碳排的未來，再生能源產業是重中之重，台灣不能缺席。

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