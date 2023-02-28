星展高博德專訪》隨時準備交班 永遠思考最長期的事

在暌違五年的訪台行程之前，星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）先讓集團公布高階主管輪調消息，四位異動主管中有二位和台灣市場有關，包括星展銀行（台灣）總經理林鑫川，將回新加坡升任星展集團策略長，星展銀行（台灣）企業合併專案負責人黃思翰則接任星展銀行（台灣）總經理。在高博德訪台記者會上，這三位主管同排而席，剛好約略是60、50、40歲數的老中青三代。



星展銀行持續在內部培育跨領域金融人才，林鑫川核心專長在風險管控，黃思翰強項在法人金融和業務整合，兩人都因在星展任職，累積許多國際市場歷練。作為管理團隊掌旗者的高博德，沒有擔心過這些年輕世代，會搶走自己的光環。



「每天張開眼睛，就覺得人生又少一天，要快點培養接班團隊」，任職銀行業超過30年的高博德說，自己非常聚焦在菁英人才的發掘，隨時在準備交棒，星展銀行的成功名就不必在一個人，集團會給每位人才不同的培訓計畫、也會給予表現的機會。他並以黃思翰為例，在擔任星展集團金融機構部負責人時，金融機構業務主要市場的新加坡、大中華區及英國都有強勁成長，去年因應整併花旗在台消費金融業務的工作，把他轉調台灣全盤規劃，表現的非常稱職。



對於菁英人才，高博德每天眼睛盯著；但他的頭腦裡，思考的永遠是最長期的事，星展集團的永續發展及其策略就是一例。星展集團於2022年揭露淨零報告《我們的淨零之路—支持亞洲邁向低碳經濟轉型》，在集團當年淨利成長20％歷史紀錄的高標下，同時要達到放款淨零碳排的2050承諾，他是如何讓星展集團做到？



高博德在訪談中透露了一個訣竅：星展銀行積極與客戶合作，調整客戶的業務戰略、並加速他們的轉型進程。星展團隊主動與企業客戶對話，重點有對於脫碳商機的認識，也引介具有社會意識的投資者，在滿足財務業績目標之外，將ESG作為投資標準。他說，剛開始推永續融資業務時，需要用折讓利息來誘引客戶加入，現在這些激勵措施不再需要，客戶們已相信邁向低碳未來的重要性。



事實證明這些戰略的有效度。星展銀行初期對永續融資業務設定的目標，是2024年達到500億新幣，高博德指出，及至2022年12月，星展永續融資投資部位已達到610億新元，超前目標的進度早自2022年6月就出現，星展以「長期目標、短期戰略」推進永續發展，也把經驗分享給台灣客戶，一起找出平衡ESG與業務增長的運營轉型模式。

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