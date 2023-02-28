星展高博德專訪》推數位轉型 獲世界級佳績

哈佛商學院（HBS）的MBA個案研究課程今年2月再推數位金融轉型議題，新加坡星展銀行再度成為全球MBA學生的研究企業；撰寫星展銀行數位轉型個案的兩位教授Ranjay Gulati和 Paul R. Lawrence，被評為近十年來經濟學和商業研究兩大領域，論文被引用次數最多的十大學者之一。



Gulati教授在該個案介紹中指出，「企業需要自我轉型，才能在當今瞬息萬變的市場中競爭。與銀行高階主管們的訪談過程，我非常強烈地感受到數位化轉型、以及以目標為中心的要素，如何滲透到組織的各個層面，這是一項了不起的壯舉。」



聽過星展銀行數位化藍圖的台灣銀行業界，應該不會覺得哈佛商學院名教授的說法有任何浮誇，只是很多台灣同業憂心，數位金融服務的進程已進入「全面投資，績效不明」的青黃不接期，尤其是台灣金融服務場景和國際很不一樣，為什麼星展銀行以新加坡為基地所進行的數位金融轉型，就能得到如此多的掌聲？



星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）在訪談中表示，長期以來星展一直堅持認為，沒有任何技術屬於少數公司的專屬權限。因此，和星展相類似的現有銀行，沒有理由不能創造與科技公司相同的能力，或讓客戶體驗「無縫接軌」的金融科技。星展銀行自2014年開始推動數位轉型，把最大的機會設定在「加速競爭」，競爭能推動創新，一切以為客戶提供最佳解決方案為前進目標。



在高博德帶領下，星展銀行擁有一支專門的金融科技團隊，負責開展多項新創企業參與計劃，挖掘與新創、跨業合作和共同創造的機會，整個進程對星展的業務、整體行業、乃至星展客戶都帶來助益。經過頭幾年的安靜推動，星展銀行的數位化進程取得相當大的進步，自2018年用力與外界分享成果，自此躍出於國際評比，至今維持《全球最佳銀行》、《全球最佳數位銀行》、《全球最具創新性數位銀行》等等美名不墜。



高博德指出，星展銀行贏得世界級佳績，也是證明銀行設想的客戶體驗、客戶所需產品和數據使用、數位化的能力，相當精進。近年來星展已經能夠利用自己的強大技術和數位能力，建立生態系統合作夥伴關係，加強新加坡總部的客戶參與度，並進一步獲取亞洲市場的客戶群。



高博德舉例，以亞洲區域來看，星展銀行貸款解決方案已嵌入中國大陸、印度和印尼的多項生態系統平台，統計2019年至2022年期間，因此產生的授信貸款增加30倍。在新加坡，「星展PayLah！」支付系統已是全國民眾的日常生活，運用全面生態系統合作夥伴網絡為用戶提供極佳的便利，PayLah！現在用戶超過220萬，每月登錄次數超過2,500萬次。



此外，他表示，因應星展銀行（台灣）在併購花旗台灣消金業務後，財富管理、信用卡、數位管道用量和銀行業務規模均將大幅擴張，星展銀行在台灣積極部署雲端作業（cloud-ready）和開放系統（open-system）技術，以提升系統胃納量和營運韌性。另一方面透過Managing through Journeys（MtJ）方式，以數位方式進行跨部門的平行整合，進而用更宏觀的角度優化系統與流程，解決員工工作痛點、提升工作效率，同時帶給客戶順暢愉悅的銀行體驗。

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