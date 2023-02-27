兆豐銀蔡秀玲不設限 開啟人生任意門

在公股金融圈裡，從媒體人轉型成為金融專業經理人最為成功的，大概就屬兆豐銀行信用卡暨支付處處長蔡秀玲。63年次的蔡秀玲，在快一年前從兆豐銀行的公關室主任，轉戰兆豐銀行信用卡處處長的職務，在許多人眼中看來，蔡秀玲的際遇令人羨慕，但許多認識她多年的友人，就知道在亮眼的外表下，蔡秀玲其實是「阿信」的個性，吃苦耐勞而且使命必達，加上反應快，這使得蔡秀玲能夠成功從電視圈的主播，到轉赴公股銀行出任公關，然後升任兆豐信用卡處的處長，可說徹底「轉型成功」。

「機會是留給準備好的人」，這句話用在蔡秀玲身上很貼切。鮮少人知道，蔡秀玲第一次上播報台，其實是正好碰到要上播報台的主播身體不適，因此從未上過播報台的蔡秀玲臨時被找來「代打」，而且還是播客語新聞；會說客語的記者本來就不多，蔡秀玲又展現相當好的臨場反應能力，之後她轉戰民視，作為採訪記者又兼播報新聞，20年前在主跑第一金時被時任第一金的經營高層相中，延攬她出任公關，從此之後蔡秀玲揮別主播圈，展開迄今已長達20年的金融職涯。

在接下來長達20年的光景，蔡秀玲在金融業，除了作公關之外，期間她也特別去考了多張金融證照來為自己作更好的準備，蔡秀玲在公股金融圈的這段期間，除了先後擔任第一金、兆豐金的金控及銀行公關之外，在第一銀行她也曾被外派到分行，作過房貸專員，也作過理財主管，而在作一銀、兆豐銀的公關時，她除了經常扮緊急救火隊，幫助公司處理各種與媒體報導相關的疑難雜症之外，在公司媒體春酒活動時，她更是親自上任作主持人，並且幫忙公司訓練公關部屬擔綱主持工作，可說十八般武藝樣樣皆通。

蔡秀玲相當出色敏捷的反應力，不論是在一銀或兆豐銀，都得到經營高層的青睞，而對媒體記者而言，本身是媒體人出身的蔡秀玲，更將心比心了解媒體的作業環境，因此對於媒體的提問，都儘可能在第一時間回覆，尤其是在危機處理時，蔡秀玲為了避免回答誤時，反而讓雪球愈滾愈大，往往會在第一時間先給予媒體大方向的簡單回覆，來搶得危機處理的先機。

而蔡秀玲不僅是危機處理的能手，她靈敏的反應力，在她升任信用卡處的處長之後則展現出另外不同的風貌，尤其是在對外交涉收單公司的部分，出任兆豐銀行信用卡處長不到一年的時間，蔡秀玲已大有斬獲，同時也使兆豐銀行在所能給予卡戶的行銷優惠所能適用的店家更多，蔡秀玲從主播換跑到轉職為公關，再到出任金融業的專業經理人，她成功的例子不僅鼓舞很多從媒體記者轉戰金融業的年輕一輩的記者，她的職涯也因而更加豐富多彩。

執行力過人 引領兆豐信用卡業務暴衝

若說起蔡秀玲在不到一年的時間裡出任兆豐信用卡處交出的成果，最可圈可點的應屬拿下國旅卡發行資格，以及推升兆豐銀行信用卡的簽帳金額大躍進，使得2022年，成為兆豐銀信用卡處成立以來簽帳金額新高、名次也最好的一年。

沒有砸大錢攻最大檔期百貨週年慶，但蔡秀玲靠著對市場的精準觀察，從旅遊、美食等生活層面個別與更多店家提供促銷優惠的作法得到卡友認同，讓兆豐銀的簽帳金額因此大成長，簽帳排名從先前的15～18名，再向前推進至第13名。

兆豐銀董事長張兆順下達指令要大力推展信用卡收單業務，對此蔡秀玲亦不負使命，迄今兆豐銀的特店已突破1萬店，收單特店店數可說大爆發、成長200％之高，已直接從3,700店跳躍成長到1萬店。

兆豐銀統計顯示，截至2022年底，流通卡數約111.3萬卡，市場排名第12名，維持原排名，但與前一名的差距已從12.3萬卡縮小至7.4萬卡；此外，在蔡秀玲力拚推展特約店，開發更多的刷卡商機之下，兆豐銀在2022年底的信用卡及VD卡簽帳金額合計545.6億，已較前年多刷67億，而信用卡簽帳金額市場排名亦由第15名前到第13名，這是蔡秀玲在不到一年時間內，所交出的亮眼成績。

目前兆豐銀為了使信用卡和數位行動支付結合發揮更大的綜效，已把行動支付業務整併到信用卡處，對此，蔡秀玲也展現驚人的工作效率，短短幾個月，就把包括Apple Pay 、Google pay、open錢包、I cash、全盈支付全部支付都串好了，已展現超速綁定要追趕民營大行的企圖心，為此還贏得Master所頒發的「最佳數位獎」，這些都顯示蔡秀玲豐富的創意和極佳的執行力，已找到了全新的發揮空間。

蔡秀玲小檔案

◎現職：兆豐銀行信用卡暨支付處處長

◎星座：牡羊座

◎學歷：文化大學新聞系畢業

◎媒體經歷：民視電視台記者和主播

◎銀行經歷：兆豐銀行公關室主任、一銀公關副理、一銀分行主管

