謝源一勇於投資 盼創台灣能源護國神山

台灣積極發展再生能源，帶動龐大綠電商機，今年也掀起能源新兵的上市潮，而率先鳴響第一槍的就是有「能源界Uber」之稱的泓德能源。泓德能源董事長謝源一，憑藉著精準的眼光和勇於投資的膽識，帶領公司營收連年成長，旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，現在更推動獨家的「TITAN」智慧綠電系統，完備綠電供需，提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務。

謝源一當年在研究所念的就是創業，和總經理周仕昌是多年的創業夥伴，兩人第一次創業是在佛光山旗下的佛陀紀念館賣佛教文物紀念品，一開始賺了一些錢，但是後來賠錢收場。

謝源一說，因緣際會看到日本太陽能市場的機會，能源是生活必需品，特別是福島核災之後，日本政府推動能源政策的改革，太陽能發電最高躉購費率42日圓，所以就從日本開始了在能源產業的創業之路。

謝源一直言，在海外的投資創業有成功案例，但也繳了不少學費，各地的土地法規、電業法規、甚至是地方政府、中央政府都有很多繁複又相異的規則，如果合作夥伴不專業，就得花很多時間、金錢學習。就這樣一點一點摸索建立了自己的技術和團隊，更發現做太陽能要會開車、會測量、會溝通，要懂財務、懂機電、懂風水，現在連養魚、養蝦都要懂。還要跟地方人士博感情、要跟環保團體溝通、一個案場的審核更是要經過中央、地方政府大大小小很多機關，當中的複雜度很高很高。

公司從投資日本案場開始，投資報酬率很不錯，現在還持有兩個案場經營管理。當時公司只有3個人，一周有一半以上的時間都待在日本，上山下海到處跑。後來也去過東南亞、大陸等地探路，很多地頭蛇來談案子，一開口就要錢，曾經碰到過騙子，騙了錢就跑了，還好有買到土地，土地漲價也就把錢賺回來了。

當年在日本賺到了第一桶金，謝源一說，除了賺到錢，更重要的是學到了這個產業經營的「眉角」，發現要長久經營要能自己開發、擁有自己的技術及維運團隊，後來回台發展就併購一個團隊，成立泓德能源。

不同於過去台灣只有一家台電，日本有很多不同電力公司，也了解到要永續經營，一定要完整的從發電、儲能一路做到售電。同時也看到再生能源商機從歐美推展到亞洲，所以決定回到台灣落地生根、做電力公司。謝源一表示，不論是燃煤或是天然氣，台灣都靠進口，去年原物料價格大漲，政府要補貼台電1,000億元，能源自主也成為很重要的議題「我們希望幫台灣再創造下一個護國神山」，達到能源自主，協助台灣產業實現RE100。

泓德能源打從一開始就知道EPC是短暫的，必須持續發展核心技術，打造發電、售電、維運服務與儲能等完整服務。謝源一表示，下一步關鍵是物聯網平台，泓德能源已率先投入專業團隊研發「智慧綠電系統 TITAN」，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，並搭配自建的儲能系統執行能源管理，能有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。就像是購物的入口網站TITAN系統，電力不是只能到台電買，未來也可以到TITAN買，邁向智慧電力公司。

眼光精準決策快 布局總先一步

泓德能源董事長謝源一搭上能源產業起飛列車，公司從草創時3人，至今員工人數達300人，要另覓辦公室擴充。總經理周仕昌認為，關鍵在謝源一眼光精準、決策快，讓公司能夠搶得先機。

當年謝源一與周仕昌回台投資，正逢花蓮兆豐農場釋出400公頃土地招商，但當時業界大多認為電廠申請還未拍板，就得先繳每年6,000萬元租金給地主，風險過高，因此卻步，但謝源一認為這個案場是單一地主、饋線又近，是很好的標的，立刻就決定買了，後來證明相當成功，成為台灣第一個大型電站。後來看到大面積農地愈來愈難取得，泓德能源在2018年就成立水產養殖公司，積極布局漁電共生案場。

談到經營哲學，謝源一直言，受到媽媽的影響很深，媽媽常掛在嘴邊的說「肯付出就好，你抱持什麼心態、世界就會怎麼回應你，付出更多反而得到更多」。所以謝源一很願意分享、讓利。很多案子開發過程中遇到很多問題，曾經有案子讓出幾公頃土地作為保護區，讓環團看到公司誠意，也跟友達、康舒、國碩、丸紅、工研院、富邦等諸多同業、上下游合作，分享利潤，因此成為長期合作夥伴。

謝源一小檔案

◎現職：泓德能源董事長暨執行長

◎學歷：英屬哥倫比亞大學經濟學士、紐約市立大學柏魯克學院財務創業管理碩士

◎經歷：太登太陽能董事、星泓電力董事長

