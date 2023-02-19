中美晶徐秀蘭專訪》致力ESG 2050達成淨零碳排

中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭一路不斷壯大集團事業版圖，但她仍然每天早上四點左右就起床，六點到達公司開始上班。徐秀蘭說，她給自己更多的砥礪及檢視，天道酬勤及敬天愛人是最重要的人生準則，因為中美晶加上環球晶合起來員工快一萬人，有一萬個家庭，所以她督促自己要非常認真，經營團隊自然會起而效尤。

近年來企業永續議題已經是全球性公司必須面對的挑戰，徐秀蘭表示，中美晶及環球晶近幾年都不斷貫徹永續經營，像是廢水及廢氣處理，如何能夠減廢再利用，而減碳及地緣政治都是永續的新議題，現在最大的議題是如何多用綠電。

徐秀蘭表示，環球晶在永續上盡己之力，包括淨灘跟淨山外，也使用更多的綠色能源，例如丹麥根本哈根的工廠已有50％用電是綠色能源，預計2024年底將會邁入100％綠電，連水都是100％回收再利用。整體來看，環球晶的全球17個工廠，目標是2050年達到綠色排放標準。

徐秀蘭表示，環球晶全球17個廠加上美國新廠就是18個廠，分階段達到目標不一樣，使用的途徑不同，例如環球晶在台灣、菲律賓都不斷使用中美晶興建的太陽能電廠，義大利廠區正在考慮用綠氫，不過當中跨入綠電的難易程度不同，特別是在地狹人稠的亞洲會比較困難，環球晶會積極去邁向淨零碳排。

對於地緣政治風險，徐秀蘭認為也是永續考慮的一部份。她表示，新全球化（new globalization）已經發生，過去的國際化講的是產品賣到全球各地，現在是要在全球各地生產供應當地需求，也是全球在地化（glocalization）。新全球化以及全球在地化會是環球晶未來策略的方向，可減少萬一發生地緣政治問題時降低對環球晶的衝擊。

隨著ESG及節能減碳成為半導體產業重要策略指標，徐秀蘭表示，中美晶本業就是太陽能，所以集團屋頂都會安裝太陽能電池，除了開發太陽能項目，也會開發水力、風能等，中美晶要賣綠色的電，轉投資續興已有售電資格。以集團角度來看，每個廠在節能上積極做且盡量做，空間上能裝太陽能盡量裝，中美晶盡量替各家找綠電，集團各公司盡量把本業做到冠軍。雖然整個集團要達到百分之百綠電還有很長的路要走，但預期綠能占比會一直增加。

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