中美晶徐秀蘭專訪》透過轉投資 搶半導體鏈市占

中美晶暨環球晶近幾年來透過投資方式，開始進行集團化布局，目標是為了相互扶持並提高在半導體生產鏈的市占率，同時也能在氮化鎵（GaN）或碳化矽（SiC）等第三代寬能隙半導體領域成功卡位。中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭表示，集團投資會尋找有很大成長潛力、且跟集團營運有綜效的標的，且都會是產業中的隱型冠軍。

中美晶本業雖然還是以太陽能電池等綠色能源為主，但集團控股公司的角色已愈趨明確。根據中美晶去年第三季財務報告，對矽晶圓大廠環球晶持股比重51.17％，對特用氣體及化學材料廠台特化持股30.09％，另外也成為二極體及功率元件廠朋程、砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科、光學基板及材料廠兆遠的主要法人股東，分別持有22.75％、27.62％、31.60％股權。

徐秀蘭目前擔任中美晶、環球晶、台特化的董事長，其餘則是董事。徐秀蘭表示，中美晶集團的轉投資中以環球晶最為直接。中美晶1981年成立時就是做矽晶圓，2000年才加入太陽能相關事業，2011年分拆為二家公司，所以中美晶及環球晶是自然而然、相輔相成的關係，其它的投資都是後來才開始進行。中美晶雖然是太陽能電池廠商，也有投資電廠等綠色能源相關產能，但旗下的轉投資公司其實都有很大的成長潛力，跟集團布局有綜效關係。

徐秀蘭表示，中美晶集團投資的策略上，會以綠色能源及半導體相關為主軸，第三代半導體是重要的一個項目。例如宏捷科是GaAs晶圓代工廠，已經在化合物半導體的晶圓代工領域站穩腳步，朋程開始投入SiC元件開發及量產，台特化則是半導體生產鏈的重要特用氣體及材料供應商。

徐秀蘭強調，集團的投資是希望在這些領域找到隱型冠軍，且與集團布局有綜效才會進行投資，而在未來第三代半導體的發展來看，集團各公司會有很好的交集，例如環球晶可以提供GaN或SiC等化合物半導體磊（epi）晶圓，並出貨給宏捷科投入GaN晶圓代工，朋程投入元件設計並在車用領域有很好的發展，台特化及兆遠亦扮演關鍵角色，這會是類似IDM的營運概念，且相互支援才會更成功。

而環球晶日前才剛宣布與兆遠簽訂意向書，以不超逾人民幣1億元、約相當於新台幣4.45億元價格，向兆遠收購其子公司上海召業申凱100％股權，跨足鉭酸鋰（LiTaO3）及鈮酸鋰（LiNbO3）等特殊晶圓，可應用於無線通訊及衛星產業中關鍵元件的聲波濾波器，擁有從長晶到拋光的一貫製程並通過客戶認證，可望深化環球晶在5G及衛星產業布局。

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