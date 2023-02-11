林右昌 經歷選舉洗禮的內政部長

新閣接地氣、最年輕部長

60年次的內政部長林右昌，是陳建仁溫暖堅韌內閣中，最年輕的部會首長。他屬於民進黨幕僚世代，28歲就擔任擔任扁政府時期的府院黨9人小組幕僚，一路在重要單位任職，政壇歷練豐富完整。

任滿基隆市長8年，林右昌屢被點名要入閣擔任部會首長，他是綠營中生代接班梯隊重點栽培對象，也備受小英總統賞識倚重。別看他年紀雖輕，但從政資歷卻相當豐富，2000年民進黨執政後，就在行政院副院長游錫辦公室擔任機要幕僚，經歷八掌溪事件，隨後又調入總統府，擔任府院黨9人小組幕僚。

資歷滿滿的「幼童軍」

當時前總統陳水扁任用年輕幕僚，包括馬永成、林錦昌等人，外界點評這批幕僚為「童子軍治國」。但林右昌的年紀比這批童子軍幕僚還要年輕快10歲，他自稱是比童子軍還小的「幼童軍」，他在總統府任職時，負責兩岸、對日關係、經發會等單位的聯繫，對內政工作並不陌生。

政黨輪替後，林右昌回去故鄉基隆蹲點，備戰基隆立委與市長選舉，歷經6年沈潛經營，屢敗屢戰，直到2014年以43歲年齡當選市長，2018年更成為民進黨第一位成功連任的基隆市長。

長期擔任高層幕僚，加上在地方8年的經驗，林右昌非常重視與各界及基層溝通，遇到不熟悉基隆的人，總是會如數家珍地介紹基隆好吃好玩的地方，例如出了一本書「想入啡啡」，介紹基隆咖啡文化，另一本書「市長的口袋食堂」，則是行銷基隆廟口夜市以外的巷弄美食。

林右昌最自豪的政績就是公立幼兒園和非營利幼兒園比例拉高到80％。一般而言，公立幼兒園和私立幼兒園的比例是3.5：6.5，但基隆是8：2，這是其他縣市難以望其項背的成績。「態度和方法就是，幫人家解決問題，人家就會來幫你解決問題。」這就是林右昌的座右銘，他也認為，不論被安排到哪一部會任職，都有一樣的工作方法，那就是用最少的錢和資源，做最多的事情。

到哪都要「解決問題」

就任內政部長前夕，林右昌以黨員身份自由發文，檢討去年底九合一慘敗原因，認為3年新冠肺炎疫情，讓許多家庭失去家人、中小和微型企業因撐不下去歇業倒閉，導致貧富差距變大，讓社會相對剝奪敢提高，這些人對防疫不力或看法二致，心中有怨，在選舉時自不會票投民進黨，是敗選重要政經與社會因素。這番坦率剖析讓小英總統深感認同。

林右昌是內政部少數具有地方執政經驗、經過選舉洗禮的部長，他很清楚不論地方或中央施政，都要充分與媒體和民眾溝通，清楚論述政策利弊得失，才能爭取民眾支持。他也常在陳揆主持的政策會議中，和同樣具地方執政經驗的副院長鄭文燦，四目相接，直入問題核心，展現「接地氣」的一面。

到了內政部之後，他也改變了一些風氣，例如上任後第3天就舉行記者會，從居住正義講到警用槍械，也在一周內就辦理媒體茶敘，讓記者們問到飽，在在都顯示他出身民選首長的不同風格。

上任不過短短10多天，國內外重要大事都少不了他的身影，例如星雲法師圓寂，他要負責審批褒揚令；土耳其大地震，他要派出消防人員前去救災；行政院要推動居住正義，他要負責向院長陳建仁提出報告，堪稱是最忙碌的新任閣員。

林右昌的朋友認為，雙魚座B型性格的他，沒有大鳴大放的政治明星光環，反而是勤勤懇懇地阿信性格，寧願蹲在路邊跟民眾聊100句，卻很少站在鏡頭前宣揚自己政績。短短一年多，這位綠營的中生代明日之星，要如何改變內政部的文化風氣，做出一番成績，各界都在看。