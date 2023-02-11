鄭文燦 史上最被賦予重任副閣揆

陳揆「智囊團」，扮演三角色

十足的工作狂，加上過目不忘、邏輯清楚，同時擁有超高柔軟身段、高EQ和親民個性，是身邊的人對鄭文燦的評價；具備豐富地方歷練，也為他的從政之路大大加分，入閣後堪稱行政院長陳建仁的「智囊團」，在施政決策上扮演強勢角色，被視為「史上最被賦予重任」的政院副院長。

身段軟、決策強

對於被外界貼上「幕後院長」的標籤，鄭文燦沒有閃避、態度柔軟不急不徐回應，行政院是一個團隊，沒有幕前幕後問題。對於未來如何協助陳建仁、扮演甚麼角色形塑「溫暖堅韌」內閣？鄭文燦強調，他就是扮演輔佐陳揆，做到承上啟下、溝通內外、整合戰力的功能角色。

鄭文燦說，擔任副院長會積極處理法定會議跟各種院長指派的專案任務，確實蠻多樣，但都會全力以赴。他也提到，自己對行政院運作並不陌生，對地方狀況也算了解，所以基本上會協助各部會規劃比較周延的決策。

鄭文燦被賦予重任的程度，可以從陳建仁上任後首次例行行政院會，交代他負責邀請六都首長，擔任溝通及協調窗口得知。而在鄭文燦一通通電話親自邀約下，六都首長相當給面子，並在會後稱讚鄭文燦很有誠意且對地方事務嫻熟、能夠了解問題所在，也稱許陳建仁有滿滿誠意，首長們的高評價更是奠定鄭文燦在院裡的地位。

和基層、媒體零距離

外界不免好奇這位一度有意參選黨主席，甚至傳出組閣呼聲高的副閣揆的定位。由於前任副閣揆沈榮津負責督導財經及專案議題，當媒體問及鄭文燦是否延續該「傳統」，行政院發言人陳宗彥語露玄機表示「當然不只原本業務」，顯見陳揆對他的重視。

在拜會民眾黨團時，當秘書長李孟諺要遞紙條給陳揆時，鄭文燦提筆塗改，證明政院大小事都要依靠他「把關」。

鄭文燦作風也不同於沈榮津時期，和記者距離遙遠，對於媒體來電幾乎都會接。院內人士就說，「這是他很厲害的地方」，知道怎麼打好關係，也知道怎麼讓對方感受到被重視。這也反映在他與民眾相處時，只要有人送他東西吃，他都會當場吃完，因為他認為這是對方的心意，和基層零距離。

讓政策更「接地氣」

鄭文燦上任以來，希望讓政院推出政策更「接地氣」，動輒說真話扮烏鴉，而不是搶當喜雀。知情人士透露，像討論到觀光客來台議題時，他就提出應該考量遊覽車面臨有車無人駕駛的窘況，建議補貼對象要對症下藥，找對問題，以免成效打折扣，這也是他八年來在桃園市長的歷練和敏銳觀察，提出有別於中央首長的思維。

鄭文燦不只能力強，也被形容為「最活潑」、「最活躍」的副院長，從他近期出席活動時便可略知一二。以往沈榮津出席活動幾乎不受訪，鄭文燦日前在台北書展時不僅受訪談優先政務；對許多民眾要求合照跟簽名，都來者不拒；赴台中參加元宵燈會點燈時，還和台中市長盧秀燕穿上最新流行、被稱為「大叔制服」的「迷因dress code」，成為另類吸睛焦點。而這在蘇揆時代，副院長恐怕無法這麼「搶戲」。

黨內人士說，論文爭議固然對他有所傷害，但若副閣揆當得有聲有色，勢必會為未來政壇發展加分，甚至重回院黨的一線大位。