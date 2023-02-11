莊翠雲 基層一路到財長 頻創第一

為新閣注入柔性要素

新任財政部長莊翠雲1987年就進入財政部，是土生土長的財政部寶寶。

她在財政部也創下多項「第一」紀錄，包括第一位女性國產署首長、第一位女性政次，更是第一位由國產業務體系出身的財政部長。

外表年輕、身材纖細的莊翠雲個性親和，且善於傾聽和溝通，為新內閣注入柔性要素，也兼顧堅軔的風格。

莊翠雲畢業於國立政治大學地政學系，歷任財政部國有財產局主任秘書、副局長、財政部參事、財政部國有財產署署長、財政部政務次長，一路到出任財政部長。她是繼郭婉容、劉憶如母女後，財政部史上第三位女性部長，也是首位國產業務出身的財長（李瑞倉是代理部長），打破過往部長多出身稅賦或國庫體系的慣例。

相較過往財政首長多是政大幫，莊翠雲雖也是政大校友，但唸的是地政系，這和先前多數財長的財稅或金融、經濟學系相較，顯得與眾不同，也可看出本次新閣人事打破僵固性的獨到之處。

一路走來，莊翠雲的表現都專業亮眼，她擔任財政部政次期間，財政部促參業務交出傲人成績單，到2022年底，促參案簽約76件，金額合計達新台幣552億元。同時，促參法也完成20年來最大規模翻修，除加入四大新產業，也導入PPP機制，可望進一步增加民間投資誘因，為民間投資公共建設再創新頁。

促參子法拚上半年出爐

財政部相關同仁透露，先前促參法修法時，莊翠雲每一條條文都參與研議，顯示她除了做事有高度，更重視細節，且她行事俐落有魄力，推動促參法過程中，與其他部會溝通時，也會堅持專業和立場，貫徹政策執行與推動。

莊翠雲在上任財長後，也曾提及，促參是財政部工作重點之一，會力拚促參子法上半年出爐，讓更多資源可導入公共建設。

除了促參，由於新內閣定位在「溫暖堅軔」，莊翠雲也指示財政部推動和制定政策時，除了要多傾聽民意，也要融入柔性的力量，各種政策更要「讓年輕人有感」，包括學貸、房貸（主要是青安貸款）等，或國產署協助推動社宅政策，財政部將善用金融或租稅工具，協助年輕人降低負擔。

財政部主管的國有土地面積占全國土地總面積65％以上，莊翠雲向來認為，追求經濟成長之際，應兼顧社會包容性與環境永續性。她曾說，國有地運用政策「三支箭」方面，保育、永續是第一優先，其次是公地公用、增進國民福祉，最後才是促進地利。

莊翠雲上任財長後的第一個澄清稿，也和國有地相關。她在新聞稿中堅定宣誓，國有土地屬於全體國民所有，經營管理利益歸全民共享，應配合公共利益、國土復育、環境保護等政策目的，並應彈性運用土地使用權以多元釋出方式，創造永續財源。

瑜珈「儀式感」養出堅軔

認真工作之餘，莊翠雲也有獨到的紓壓方式，就是瑜珈，她形容上瑜珈課是她生活中的「儀式感」和「小確幸」。但莊翠雲也透露，過往每周兩次瑜珈的她，因工作繁忙，先前已縮減到一周一次，過年期間至今因新接財長工作，更是「一次也沒去」。但今年她一定要想辦法恢復一周至少一次瑜珈，因為運動十分重要。堅持瑜珈除了顯示莊翠雲具有柔軟的身段，也可以看出莊翠雲嚴以律己的一面和對事務的持之以恆、奮力不懈的堅持。