凱基證券鄭嘉慶 打造擬人化電子平台

凱基證券電子商務督導主管鄭嘉慶指出，數位化潮流改變證券商經營模式，不僅是平台開發、行銷，要藉數位科技拉近與客戶的距離、讓服務有溫度，朝「財富管理」轉型；2023年將是凱基證券電商「擬人化元年」，規劃「開放校園計畫」，為尚未開戶的投資人廣開大門、分享資源。

證券商自2000年進入電子下單時代，過去營業員的接單工作，逐漸由電腦網路取代，硬體方面更進一步到手機與各式行動載具。這些數位里程也推促著證券商改變商業模式，已不僅是股票買賣的通路，還包括數位平台的開發與維運管理、數位行銷，到客服中心，更要懂得善用這些平台蒐集來的數據。

「平台、客服中心就是千里眼、順風耳，透過大數據分析蒐集到的資訊，找到目標客戶」鄭嘉慶說，不僅是凱基，業界看到的未來都是如此，證券商要從「股票投資」轉變為「財富管理」。

證券商要做「財富管理」，勢必與銀行狹路相逢，但證券商有股票投資的優勢，而凱基證券又有海外子公司，國際化布局完整，鄭嘉慶指出，凱基證券營業人員超過1,000名，並有理財顧問200位，「要帶客戶投資世界，分享世界經濟成長的成果」。

針對「客戶服務」，鄭嘉慶點出三階段：（1）Awareness喚醒認知，主要管道是社群媒體。目前凱基證券官方Line擁有126萬粉絲，以投資理財訊息，喚醒客戶對投資的必要和興趣。（2）Onboarding引導開戶；（3）Engagement客戶參與。因客戶開完戶後不一定下單，因此後續以系統主動推播訊息、Line、email或其他方式推動客戶參與，進而進入服務的循環。

互動模式 如同走進咖啡廳

然而，鄭嘉慶表示，目前客戶最常透過APP、網站下單，服務模式就像自動販賣機，消費者投錢後，機器秀出所有可以買的商品，消費者按下按鈕，然後商品出來。

「我一直有個夢想，要讓電子交易平台擬人化」鄭嘉慶想把「販賣機」變成「走進咖啡廳」，希望回歸金融服務業的本質，讓營業員、服務人員在網路上也能與客戶建立關係，就像走進咖啡廳，店員能面對面詢問「今天想喝什麼？」

電子平台的擬人化也涵蓋服務動線，讓使用者毋須千里迢迢臨櫃辦理。如去年9月凱基證券推出「視訊電子簽章服務模式」，結合視訊與電子簽章，客戶可透過視訊申辦部份業務，且電子簽章也更為安全。

不只如此，鄭嘉慶指出，交易平台上設有追蹤機制，為營業員、客戶賦能。舉例來說，客戶登錄平台後查閱過哪些資訊，或曾進線客服中心處理密碼忘記等問題，將客戶的這些線上通路行為，整理分析彙總給營業員，有利營業員與客戶拉近關係，提升信任感。

財富管理 有賴客戶信任感

網路工具原本疏遠了人際關係，但凱基證券電商藉力使力，這也是為了轉型「財富管理」的鋪路。鄭嘉慶說，因為財富管理並非簡單的投資決策，需要詳盡的說明，更有賴彼此的信任感，「靠的還是人與人之間的互動」。

2023年將是凱基電商「擬人化元年」，也規劃「開放校園計畫」，解鎖原先只服務已開戶客戶的APP，為尚未開戶的投資人廣開大門，得分享到豐富多元的資源，呼應凱基證券「致力于您的富足人生」品牌宣言。

閒暇之餘 最愛追劇、看雜誌

凱基證券電子商務督導主管鄭嘉慶，自台大經濟研究所畢業後，就一腳踏入金融業，當時適逢證券商進入電子下單時代，自此工作離不開「金融業數位化」的領域，至今已20年，2015年因工作表現優異，留職帶薪全額公費前往美國麻省理工學院MIT史隆商學院進修，並以優異成績取得商業管理碩士MBA學位，開啟國際專業經理人視野。

鄭嘉慶領軍電商部門，同仁平均年齡35歲，他笑稱自己是拉高平均值的那一個。談到如何帶領年輕的員工，他說，年輕人是網路原住民，不用教他如何上網，相對其他同業來說，更有競爭力，面對金融科技時代，唯有年輕人加入，才有可能順著趨勢走。

相較於傳統金融單位，因證券業人力沒有那麼多、邊界限制也沒有那麼大，年輕人可以在這裡跑馬圈地。鄭嘉慶說，這行業可以邊做邊學，很多都不是在學校學到的，非常棒的是，工作五年，五年所學到的經驗都不一樣。

鄭嘉慶認為，證券業是有挑戰性的地方，具有開放格局，且「投資是一生的事」，鼓勵年輕人加入。

鄭嘉慶喜歡學習、與人交流，更認為「工作就是休閒」，因為可以學習到新知，並有助於沉澱思考，而在工作閒暇之餘，則喜歡追劇、看雜誌。

頂著名校學歷的鄭嘉慶開玩笑說，經過台灣教育制度的千錘百鍊，自己變得非常會考試，但也因此養成了功能導向的閱讀習慣，也就是缺甚麼知識，才去找相關資料來參考，從而養成喜歡看雜誌的習慣，因為透過雜誌可以快速看到世界剪影，了解大家在關心什麼、討論什麼，針對有興趣的議題再進一步研究。

鄭嘉慶最近看英國影集《The Crown王冠》、日劇《First Love初戀》等，都激盪出很多想法，也對英國的政治制度與日本大和民族的感情價值觀有進一步的認識；最印象深刻的是台劇《茶金》，美麗的畫面讓他忍不住買了一組精緻的茶具，以及白毫烏龍二等茶，打趣地說「很貴耶！」。

鄭嘉慶小檔案

◎現職：凱基證券電子商務督導主管

◎出生：1973年

◎學歷：美國麻省理工學院MIT史隆商學院MBA、台大經濟研究所碩士

◎經歷：台北富邦銀行投資商品處/數位金融處副處長、富邦證券數位金融部主管、元大證券、中國信託

◎興趣：追劇、看雜誌

