長榮航太黃南宏專訪》洞燭先機！跨足無人機、航太複合材料

長榮航太董事長黃南宏接受本報專訪時回憶起長榮航太的創立過程，就是張榮發總裁秉持著「什麼都要自己來」、「要做就做到最好」的兩個信念，拚出長榮航空躍升最安全航空公司第九名殊榮，他並笑說，還好總裁有遠見把公司改名為長榮航太，不是長榮維修，公司格局放遠放大，成功搶進無人機及航太複合材料的千億元商機。



長榮集團旗下握有台股五家上市公司，包括長榮海運、長榮航空、榮運、長榮鋼鐵、中再保等，第六家小金雞長榮航太即將在3月中旬掛牌上市，長榮集團「六六大順」新勢力全面展開。



長榮集團創辦人、已故總裁張榮發是海運起家，年輕時從船員開始做起，深知一艘好開的貨櫃船，後勤的維修作業舉足輕重，不能馬虎。



因此在長榮航空創立初期時，張榮發認為飛機要自己維修才安心的理念，掌握維修才能掌握飛安，於是設立機務本部，考察幾間國際飛機維修公司，就大手筆投資30幾億元設立最高規格的飛機維修中心，張榮發甚至以閩南語形容「我就是蓋尚好的」。



一進入長榮航太第一號飛機維修廠，占地1.92萬平方公尺，特別挑高40公尺，比競爭同業高出許多，主結構橫寬200公尺，縱深100公尺，可同時容納進行三架寬體飛機維修作業，張榮發總裁當時決策有遠見。第一號飛機維修廠也是四個維修廠中最大的一座。



長榮航太維修事業體總經理郭勝義說，當時工程由我全程監工，因挑高足足有40公尺，架起屋頂時，工程浩大，令人印象深刻，在當年是創舉，飛機維修的競爭同業都相當羨慕。



黃南宏說，為了培養專業維修人員，總裁從集團裡遴選24人，由公司出鉅資送到美國接受兩年多的養成訓練，每位同仁珍惜總裁給予額外學習及同時能領薪水的機會，全體學員以平均95分成績結訓，更有人拿下滿分，總裁聽到高興之餘，飛去洛杉磯請他們吃飯。



長榮航太維修事業體總經理郭勝義及製造事業體總經理李緯章就是第一屆、第二屆完成「美國奧克拉荷馬州斯巴頓航空技術學校」飛機維修課程的專業人才。



雖然長榮航太初期投資金額龐大造成財務沉重壓力，但張榮發「要做就做到最好」的信念，替長榮航太奠定紮實的基礎，一路走來如今順利成功邁向上市之路。



黃南宏還說，張總裁有遠見的決定不只這項。當年飛機維修部門從長榮航空分拆出來設立公司時，黃南宏說還好總裁不是取名長榮維修公司，而是改為長榮航太，早在20幾年前，總裁就將公司長遠目標擺在天空上。



為了不辜負總裁「航太」期許，長榮航太除了飛機維修業務打響知名度外，民國104年觀音廠零組件工廠建造完成，跨入航太零組件製造，目前更跨足軍用無人機商機，航太複合材料也如火如荼進行，長榮航太的格局放遠又放大。



黃南宏也透露長榮航空以良好飛安紀錄稱霸業界的小秘密。因長榮航太全程維修長榮航、立榮航空旗下所有飛機，掌握每一架飛機的狀況，猶如家庭醫生一樣，哪一架可以出勤的調派任務由長榮航太擔綱。黃南宏說，長榮航空已連續十年獲評為全球前20大最安全航空公司，今年獲得第九名的肯定，讓旅客享有安心的旅程，長榮航太與有榮焉。

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