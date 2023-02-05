長榮航太黃南宏專訪》鐵三角 最懂台灣航太產業的團隊

帶領長榮航太最關鍵的團隊－長榮航太董事長黃南宏、維修事業體總經理郭勝義及製造事業體總經理李緯章等鐵三角在長榮集團資歷完整，黃南宏一生投入在航空、飛機維修事業，更自豪替波音改裝全球唯一的747超大型夢幻運輸貨機（Boeing 747-400 LCF）的戰績。

黃南宏說，「航空是很迷人的產業」。因為黃南宏一生投入在航空、飛機維修事業，從最早期在華航及亞航待過，再轉入長榮航空、長榮航太至今，快40年服務在航空產業，尤其在亞航時期，經歷越戰的軍事緊張時刻，美國派駐在亞洲的軍機多數都在亞航進行維修，當時吸納複雜、先進維修技術。

採訪時，黃南宏特別介紹長榮航太拿下波音唯一747超大型夢幻運輸貨機（Boeing 747-400 LCF）的事蹟、模型及照片。2005年長榮航太在全世界飛機維修廠激烈競爭中雀屏中選，此項改裝工程不僅是長榮航太重要的里程碑，更增加國際間對長榮航太的飛機改裝技術肯定，是躋身於全球航太飛機改裝產業的一大戰績。

2005年～2010年長榮航太共改裝四架B747-400型客機成為超大型貨機，2017-2019年間成功協助波音完成10架次767-300客機改貨機改裝。

此外，長榮航太旗下的兩大事業體的重量級靈魂人物－維修事業體總經理郭勝義及製造事業體總經理李緯章等2人分別是長榮集團已故總裁張榮發，在創立長榮航空初期送去美國學習維修技術的專業人才。

郭勝義原本任職長榮海運的輪機長，長達10年之久，苦於沒能參與小孩成長過程，剛好適逢總裁對內招聘長榮航空維修部門的維修人員，參與報名後成功獲選，是第一屆進入「美國奧克拉荷馬州斯巴頓航空技術學校」且高分畢業的學員。

李緯章為製造事業體總經理，成大一畢業就進入長榮重工（為現在的長榮鋼鐵）服務，前後經歷長榮航空及長榮航太。

李緯章是第二屆進入「美國奧克拉荷馬州斯巴頓航空技術學校」的學員，與郭勝義一樣，除了以高分成績結訓外，2人還取得美國聯邦航空總署（FAA）的機體與發動機維修機執照。

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