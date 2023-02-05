長榮航太黃南宏 3箭打造第三成長曲線

去（2022）年國內航空產業總產值正式突破千億元，隨著後疫情時代來臨，全球航空運輸需求自谷底復甦。全球第八大維修廠、長榮航太董事長黃南宏表示，長榮航太飛機維修訂單大增，並一路旺到第三季，航太產業就像「雁行理論」，希望與漢翔領軍，再創台灣另一座「護國神山」。

長榮集團小金雞、長榮航太於去2022年底獲准上市，預估今年3月中旬掛牌，集團將迎來旗下第六家上市公司，集團市值逼近6,000億元。

長榮航太占地約64,000平方公尺，產能已達滿載，主要包括四座飛機維修棚廠、一座發動機工廠、飛機零組件工廠、補給庫房及辦公中心，棚廠位於桃園國際機場旁、鄰近第三航廈。旗下有兩大事業體，分別是維修事業體及製造事業體，去年營收比重為80％、20％，今年兩大事業體前景看旺，今年整體營運將超越去年，將有望創造大幅成長的營運動能。

長榮航太以維修飛機起家，1997年11月從長榮航空機務部門分割出來，引進奇異（GE）入股，取得訂單及壯大維修技術，目前客戶有長榮航空、立榮航空、全日空、韓亞航空、優比速航空（UPS）及亞特拉斯貨運，長榮航太已躋身為全球第八大維修廠，客戶的維修合約訂單都以五年、十年為主，訂單能見度高。

黃南宏首先談到維修事業體業務部分，他表示，去年全球貨機業務大好，貨機維修訂單大幅增加，填補客機減少的部分，貨機客戶有美國優比速航空（UPS）、美洲包機業務最大的貨運公司亞特拉斯（ATLAS）等，其中UPS已經晉升為長榮航太第四大客戶。

航空維修訂單滿到Q3

黃南宏指出，全球航太維修廠及製造廠會受到疫情影響，生態改變，供應面明顯不足；航空維修比客運市場「走得快」，今年明顯感覺得春天來臨，訂單一路滿到第三季，目前長榮航太有四座飛機維修棚廠，產線都全滿，且公司積極取得歐洲地區航空公司飛機維修訂單，目前已經取得成效，第四季維修業務也令人滿意。

長榮航太維修事業體總經理郭勝義強調，隨產業逐步復甦，在桃園國際機場第三航廈將在2026年完工，公司將全力爭取維修棚廠，預料產能將大幅提高。

為了拉高產值及維修能量，黃南宏說，除了2026年希望爭取新的棚廠用地，目前將提高維修技術效率，在人員招募上也更投入。黃南宏表示，為了今年航空產業景氣復甦準備，今年持續辦理人才招募，規劃一套留住人才的措施，並對屆齡退休員工給予退休後回聘的獎勵，也希望政府正視航太維修人才流失的狀況。

製造事業成長加速

黃南宏表示，長榮航太現有國際客戶維修業務占總營業額約七成，去年維修及製造兩事業體的營收占比約八比二，隨產能規模擴大，今年有雙位數成長動能，維修業務受惠於航空公司維修修復外維修周期回歸正常，且製造業務則在窄體客機帶動的Leap引擎訂單爆發，訂單大幅回籠，今年營收占比約七比三。

談到長榮航太製造事業體，該事業體總經理李緯章表示，維修業務為公司的第一成長曲線，跨足零組件製造為第二成長曲線，生產飛機引擎零組件及機體結構組裝等OEM產品予波音、奇異等原廠。

航太產業一直處於台灣戰略布局的核心軸線，李緯章表示，去年製造事業體已由虧轉盈開始賺錢，今年想像空間更大，公司內部打造第三成長曲線，跨入軍工產業，挾著優異技術，去年底入選「軍用商規無人機系統整合主導廠商」，晉升為無人機國家隊，今年年中預計將陸續交付，相關細節因牽涉國防機密，無法透露太多。

長榮航太2022年營收118.47億元、年增23.19％，前三季稅後純益14.35億元、年增1.1倍，EPS為4.07元，第四季財務尚未結算，法人估計EPS約在5.5元～6元區間，比前一年度EPS為2.50元呈現大幅度增長。此外，長榮航太歷經業務分割及減資，股本降至35.28億元，前兩大股東為長榮航空58.44％、立榮航空14.41％。轉投資子公司則有三家，包括長異發動機維修、長銳航材及長鑽科技，航太產業的垂直整合完整。

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