張永成 推廣國產力挺農民

「全台有302家農會、會員戶數有87萬戶，約200多萬人口、存款逾2兆3,000億元‧‧‧」這些數字，讓外界只要提到農會，就會聯想到「金脈」與「票倉」。中華民國農會總幹事張永成不諱言，外界確實是把農會「想像」得很「神通廣大」。

張永成說，農會的信用部存款確實是超過2兆多，但那是農民的存款，「不是農會的。」對外界將農會視為地方派系、樁腳的一環，他也感到好笑的說，選舉時夫妻都能為了支持不同候選人撕破臉了，「農會對農民能有什麼掌控力？」

農會，張永成直言，就只是一個民間組織，與工商團體的性質沒有不同，差別在農會的成員是農民，農會也如工商團體的角色，是農民與政府溝通的橋梁，目標是維護農民權益與支持農民。

提到支持農民，張永成像是想起似的問道：「吃飯攪沙聽過嗎？」雲林崙背，是台灣四大酪農專區之一，是因為一到東北季風吹起，崙背、二崙、麥寮全是沙塵，農民生活艱辛，當年農民養牛是希望家裡多一點收入而不得不為。

當年農民的不得不為，造就了崙背成為台灣重要的酪農專區，然而，2021年在網路上掀起熱議的「崙背鮮乳」，則是中華民國農會所屬的台農鮮乳廠與小農聯手拚出來的名號，也是張永成身為農會總幹事的「必須得做」的功課：「支持農民」。

「農會的本質，就是支持農民。」這是張永成為小型酪農戶代工做品牌的初衷，只是沒想到竟成了台農的新優勢。與小農聯手打造品牌的經驗，也讓張永成再次萌生想要在台灣塑造類似日本「職人精神」的從事農業的榮耀感。

張永成頗為感慨的指出，台灣說是「以農立國、農為邦本」，然而，在國家政策上、甚至是在社會觀念上，「農民都是弱勢的一群」，台灣應該要重視農業、支持農業。

他以日本的「地產地銷」、韓國的「身土不二」為例，即使國外進口的農產品價位相對便宜，還是會優先選擇「國產」農產品，台灣也應大力推廣「吃在當地、吃在當季」，就像日、韓兩國的人民從小就有吃「國產」食材，才是對身體有益的觀念，台灣如果也能支持「國產」農產品，對農民而言是非常大的鼓勵。

「支持農業」聽來題目很大，張永成認為，其實就只是一個念頭、觀念轉換的問題。他掰著手指一一細算，目前國人每人每年食用的稻米差不多是40～45公斤，每1公斤的國產稻米如果比進口米多10元，1個人1年也只多花450元，「這對每個人的消費支出會應該不會造成太大的壓力。」

然而，張永成坦言，雖然「吃在當地、吃在當季」逐漸受到國人的重視，但是，比起日、韓，這樣的觀念在台灣目前還不算是太普遍。如果，國人都有食用「國產」農產品的想法，不但可以撐起台灣的糧食自主率，也能讓台灣農民得到驕傲，也就能從中建立從事農業的榮耀感。以目前全球氣候變遷的趨勢，張永成相信「未來最偉大的人，會是糧食供應者。」農業會是台灣未來最為珍貴的資源和資產，他也呼籲，如果「以農立國、農為邦本」不是一句空話，台灣真的要珍惜、重視農業，而支持農業最簡單的方式，就是吃「國產」農產品。

農電共生 莫讓良田只種綠電

為因應全球淨零碳排趨勢，政府大力推動「農電共生」政策，中華民國農會總幹事張永成直言不諱，對生態與農業是浩劫，特別是綠能推動初期，不少良田變綠電，不但破壞了生態環境，也導致台灣糧食自給率不升反降。

台灣，是亞熱帶地區，張永成指出，每年可耕種兩次，不像日本四季分明，冬天幾乎無法耕種，就耕種條件而言，日本的土地利用率平均是120％，台灣應該是200％，但是，台灣的糧食自給率卻只有30％左右，比日本還低，「笑死人了。」

台灣糧食自給率近幾年來，始終在30％左右徘徊，張永成認為，很多農業政策包括為了加入WTO而推動的休耕、平地造林等，事後檢討都是錯誤的，甚至剛開始在推「農電共生」時，良田被入侵等。

良田會被入侵，張永成用一道簡單的算數來說明。他說，一公頃的農地租給農民的價格是一年6萬元，但是同樣一公頃的地，光電業是以一年20萬元的價格承租，有些地區甚至是開到一公頃40萬元的價碼，「是租給農民還是光電業者？」

同樣的，張永成說，本來承租一池魚塭的行情是一年15萬元，結果，作為「漁電共生」則是一公頃30萬元，「還會想要養殖嗎？」張永成強調，不是反對農電共生或漁電共生，畢竟發展綠能是全球的趨勢，但是，農業也是國家的根本，政府在推動農業綠能時，也必須要有把關的機制，且要嚴格把關，莫把良田變綠電。

沒有農田，就不會有農民，沒有農民也就不會有農業，沒有農業的台灣，張永成說，他不敢想像，「那對台灣會是一場浩劫！」

張永成小檔案

◎現職：中華民國農會總幹事、中華民國農民團體幹部聯合訓練協會理事長、北農常董、農業金庫常董

◎出生：1963年

◎學歷：國立虎尾科技大學、南華大學管理科學研究所

◎經歷：台灣省農會第15、16屆總幹事、雲林縣農會第14屆總幹事、雲林縣肉品市場總經理、豐年社董事