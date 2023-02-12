輸銀劉佩真專訪》把關買主信用 防國際詐騙

全球詐騙猖獗，輸銀在防範國際詐騙上，也為企業和銀行扮演把關重角。輸銀理事主席劉佩真對此指出，在輸出保險部分，輸銀和全球約30家徵信業者進行合作，尤其這些徵信業者，都是全球在地化公司，可提供各國買主信用狀況第一手資料，以利輸銀掌握買主最新狀況；另輸銀對於合作的徵信業者，亦會定期檢視其徵信報告品質、報告回報速度等等，持續找尋良好的徵信公司，以維持徵信報告的品質，這也是輸銀的重要know how。

目前輸出保險承保國家達110個國家，劉佩真說，各國買主的信用狀況大不相同，因此輸銀對買主的風險控管相當重視，在輸出保險核保風險評估上，除考量國家風險、產業風險外，另外參考許多資料來源、徵信報告、財務報表等，綜合考量各方面的信用風險數據及產業、社會信譽後，給予適當信用限額，並定期檢視追蹤信用情形管控風險。

在輸銀的把關下，買主狀況可進一步掌握，因此更能使出口商免於遭假冒公司騙取貨物導致損失。在輸銀成立40餘年中，時而碰到國際詐騙的案例，劉佩真對此表示，即使是風險性相對較低的信用狀交易，亦有可能發生假交易真詐財，使出口商、商業銀行雙雙受損。另一種常見的詐騙，就是買主故意提供將信譽良好公司的相似網址，提供給出口商來混淆，待貨物出口後即詐領。

為協助企業、商銀防範詐騙，劉佩真進而指出，輸銀特別印製「國際貿易防詐騙」的小冊子供作參考，持續提醒企業與銀行注意詐騙手法，並且不斷與時俱進，希望讓詐騙及損失降到最低。

近幾年來發現的其他案例，劉佩真也列舉，像是掮客介紹的客戶詐騙、主動上門的國外買主、冒名頂替的詐騙分子等都是危險態樣。甚至還有出現某廠商跟國外買主往來多年，但出口商卻收到國外買主電子郵件通知匯款到另一個帳戶，導致出口商沒收到款項，最後發現是某廠商網路曾被駭客入侵。

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