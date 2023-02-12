輸銀劉佩真專訪》台商投資中東歐 輸銀樂扮橋梁

國發會於2022年初宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，由輸銀銜命擔任推動中東歐融資基金的執行單位，對於最新的執行成果，輸銀主席劉佩真指出，目前已通過三件融資案，合計金額約1,000萬歐元，另外，尚有五案正在洽談中。

目前中東歐融資基金適用廠商的範圍，相當廣泛。凡有意願到中東歐投資的台灣廠商，或是台灣廠商與中東歐廠商設立的合資企業，或是中東歐當地廠商和台灣有進出口貿易或來台投資，皆可提出申請，取得資金的協助，以建立穩定供應鏈或貿易採購往來，甚或雙邊投資關係。

劉佩真指出，上述融資案裡，包括其中一件已簽約、即將動撥的100萬美元，是台灣廠商從立陶宛進口路由器；另外，還有一件也是協助台灣與立陶宛廠商建立穩定供應鏈或貿易採購關係所需資金，融資金額800萬歐元；另一件金額約100萬美元，是台灣與匈牙利廠商建立貿易採購關係所需資金，助攻台歐經貿鏈結的深化。上述正在洽談中的案子，分布國家包括斯洛伐克、立陶宛、匈牙利、羅馬尼亞及奧地利，主要產業別有工具機、汽機車零組件、電子產品、物聯網設備（含設計及組裝服務）及機械設備等。

除了中東歐融資基金設置，輸銀設立於捷克布拉格的代表人辦事處已在2022年10月順利開業，為首家台資金融業在東歐設立據點，不但對中東歐融資基金的推動發揮更多相輔相成的效果，也是助陣台商前進中東歐重要的灘頭堡。為此，劉佩真在2022年11月11日親赴歐洲，主持輸銀在布拉格辦事處的開幕，其中一向對台極為友好的捷克政壇重量級人物，也是參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil），和參議員Jan Holasek、布拉格市市長Zdenek Hrib均親臨致詞，顯見捷克政壇對於輸銀設點的高度重視。

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