劉佩真：輸銀挺台商 三大業務逆勢爆發

2022年是全球非常動盪不安的一年，前進海外的台商承受更大的風險，在此同時，國營銀行輸出入銀行的重要性也更被凸顯。輸出入銀行不但在2022年的各項業務量，均呈雙位數大幅成長，更展現輸銀在全球市場動盪之際，充分發揮作為廠商避風港的效能；尤其是當其他提供「應收帳款保險」的外商保險公司雨天收傘之際，輸銀卻反向挺身而出援助國內廠商，對於他們被拒保的買主，重新審核額度予以續保，使國內出口廠商能順利接單，繼續出貨度過難關，輸銀對於扶植廠商海外發展的重要性不言而喻。

經歷2022風風雨雨的一年，一家不能經營消費金融業務、僅能經營有限制企業融資的政策性銀行，除了亮眼的雙位數成長業績，輸銀屢屢扮演廠商「救火隊」的角色更受到高度肯定。對於這段歷程，輸出入銀行理事主席劉佩真首度接受專訪，除分享其中的甘苦談，在專訪過程中，劉佩真亦深入表達對於未來的輸出保險、轉融資、海外投資等既有業務，以及在中東歐融資基金、國家融資保證機制等新業務開展的規畫，與增資對於輸銀強化扶植台商動能的必要性。以下是專訪紀要：

升息考驗 較一般商銀大

問：去年輸出入銀行包括融資、保證、輸出保險這些業務都大有斬獲，且超標達成，可否談談相關的努力成果？

答：2022年全球歷經疫情肆虐、俄烏戰爭、通膨飆高與急速升息，是非常艱辛的一年，不過輸銀在「融資」、「保證」及「輸出保險」三大業務表現都交出雙位數成長的成績，全年融資平均餘額新臺幣1,573億元，較110年成長11.1％；保證承作額324億元，較110年成長15.4％；輸出保險承保金額2,102億元，較110年成長20.1％。

輸銀的業務以海外為主，儘管海外風險大，但輸銀除了在上述創造逆勢成長的業績之外，輸銀亦兼顧風險控管，透過優質的風險控管措施，維持良好資產品質及充足呆帳準備，2022年底逾期放款率在0.047％，備抵呆帳覆蓋率3,154％，二者在39家本國銀行中皆名列前茅。由於本行不像一般商業銀行，不能吸收存款，有資金需求只能依賴央行融通、市場拆借或發行金融債券等，因此升息對本行而言，相較一般商業銀行所面對的資金成本壓力更高，也是我們要面臨的考驗。

增資百億 補強業務動能

問：輸銀接下來獲政府分成五年增資百億元，哪些業務的動能最可獲得補強？

答：1979年輸銀成立之初，資本額只有25億元，融資、保證與輸出保險業務量合計僅不到11.5億元，2015年，整體業務量已超過2,231億元，資本額也達到 120億元，2022年則更上一層樓，不僅資本額已提高到320億元，業務量更已超過3,998億元。資本為承擔風險的基礎，亦為本行提供廠商具競爭性利率的資金來源，未來若要繼續擴充業務，繼續增資勢在必行，否則的話，光是銀行法對於承作企業授信額度的上限規範，就會對我們擴張業務造成極大的障礙。

依現行銀行法規定，對於單一企業最多的授信總餘額應為淨值的15％，無擔保部分為淨值的5％，政府對本行分年增資百億元後，本行淨值會水漲船高，預期承作授信的案源及業務量可大幅提升；據我們銀行內部估算，目前資本額僅320億元，據銀行法上限規定，能承作單一客戶的無擔保授信上限僅17億多，甚至因此有些客戶不得不轉洽商銀承作業務，由此也可見增資對輸銀的迫切性。

去（2022）年已獲行政院核准，從2023年至2027年，五年內再把資本額增至420億元，屆時淨值預估將增至460億元，情況至少會較目前改善。

除了在業務上能直接補強授信及輸保業務動能，在現今的升息壓力下，增資後亦能減少本行資金成本上升的壓力，對發揮政策性功能及增裕營收都大有助益。

新南向授信 創歷史新高

問：可否談談輸銀對新南向國家業務，在2022年的輸出保險、授信的表現？

答：這些部分，我們都創下歷史新高紀錄。剛結算出來的2022年新南向政策地區的輸出保險業務承保金額為333.22億元，不但創下歷年新高，也較2021年成長7.95％；個別國家方面，前五大輸保業務集中國家為印度、越南、泰國、孟加拉及澳洲，分別占新南向國家整體保險金額的25.47％、10.06％、9.61％、9.49％及9.39％。

輸出保險業務的擴增，主要是跟台灣廠商在新南向國家出口量成長「正相關」。相較於許多產品供應地，因為供應鏈斷鏈等問題，使貨品生產供應出現問題，台灣疫情穩定控制，因此生產量、出貨量比其他國家穩定很多，因此使新南向國家的當地廠商對採購台灣產品的需求量大增，這也反應在輸保業務量的增加。

授信方面，2022年新南向政策地區的核准授信案件金額為366.14億元，也創歷史新高，較2021年成長5.49％。其中，前五大授信業務集中國家為越南、泰國、印尼、新加坡及印度，分別占核准授信金額的28.38％、19.99％、11.50％、10.59％及8.77％，其中，新加坡取代馬來西亞進入前五大國家。

另就轉融資業務來看，截至2022年12月底，輸銀給印度、印尼、菲律賓、泰國及越南五國共12家銀行的轉融資額度，為2.10億美元。輸銀也積極與當地銀行合作，以印尼為例，與PT Bank CTBC Indonesia簽訂合作備忘錄，可強化既有轉融資業務合作架構，也可提升雙邊銀行業務的經營效能；此外，輸銀未來也將繼續維繫現有合作銀行，並請我國駐外單位協助推介優質銀行，積極尋求新合作銀行，拓展轉融資業務據點。

另外，在東南亞的據點上，輸銀已於泰國曼谷、印尼雅加達設立代表人辦事處。其中，印尼雅加達辦事處在2022年10月開幕，未來輸銀可藉由辦事處把新南向布局的觸角延伸，可以有效縮短服務客戶距離，亦可與台灣相輔相成，發揮服務綜效。

劉佩真小檔案

◎現職：輸出入銀行理事主席（ 2020年11月9日上任）

◎學歷：政大財政所碩士、政大財政系學士

◎經歷：輸銀總經理、副總、總稽核、專門委員、輸出保險部經理、業務部副理



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