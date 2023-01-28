何俊傑顧勞工 務實、有效、有感

因應《勞工職業災害保險及保護法》上路，勞動部在2022年勞動節前夕，替新單位「財團法人職業災害預防及重建中心」揭牌，職災預防重建中心首位執行長何俊傑也準備好了，將過去在勞動及職業安全衛生研究所累積的各種研究，對接上中心的實務，以務實、有效、有感，達成勞長許銘春交辦的「三好」任務。

何俊傑擁有醫學、公衛背景，從台大公衛系、職業醫學與工業衛生研究所碩士、博士畢業後，在1992年通過公務人員衛生行政類高考進入「勞工安全衛生研究所」，緣份一牽就是近30年。

從勞安所退休之後，他在勞動部長許銘春力邀下，進入職災預防重建中心，成為勞動部轄下首個財團法人首任執行長，期盼他能一手建立相關制度，讓職災預防、職災勞工重建有更廣泛的觸及，更貼近民眾。

許銘春在挑選首任執行長過程相當嚴謹，期許其可建立起良好制度，成為「三好」企業的好夥伴、職災勞工的好麻吉、民眾的好朋友。因此她相當器重何俊傑的跨領域、及在職業預防、職業重建等背景，最重要的是，何俊傑在新冠疫情期間，展現與產官學界的協調能力。

當時防疫旅館因通風系統出現群聚感染問題，何俊傑立即邀請台灣通風空調領域專家，檢查每一間防疫旅館，確保空調系統缺失可以改善、有效防堵疫情擴散，展現了危機應變與協調能力。

回憶起在勞安所擔任研究員時，何俊傑說，他在進行勞工發生職災後的社會成本相關研究，就遇到一名職災勞工暢談親身經驗，該名勞工剛考上建中，就利用課餘時間打零工補貼家用，在工地行走時，一腳踩進因電氣用品絕緣外層剝落而感電的水坑，就這樣失去生活自理能力，讓原本清貧的家庭更加辛苦。

當時的何俊傑，只是一名研究員，當他親眼看到那位勞工因職災落入生活困境，內心衝擊讓他永生難忘。有了這層體悟，何俊傑期許，未來有機會，一定要全力預防職災發生，因此當他受邀擔任執行長時，毫無懸念立刻接下這項任務。

「研究是發現問題、診斷問題，不見得有解決問題的機會」，這次是他從二線研究人員前進到一線服務，他表示，勞工發生職災，重建的歷程非常長，從醫學治療復健、重返職場適應、社會復健、職業重建等，公部門體系不一定有較好施力點，但從法人中心角度，不僅讓企業接受度更高，也讓勞工更容易取得應有的協助。