楊伯耕 叫他經濟部協調大師

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕，是位相當注重溝通與協調的官員，不管是過去在工業局主掌工業區，或是現在加工處掌管九大園區內的大小廠商，他專業、負責、認真的態度，都令同仁折服，共事過的人都稱他為經濟部的「協調大師」。

楊伯耕畢業於國立政治大學地政系，並取得地政碩士學位。他72年地政類科高考及格後，公職生涯從台北市政府地政處開始，進入行政院經建會（現國發會前身）、省政府後，再轉入經濟部。真正開始與廠商打交道則是進入工業局之後，為的就是借重他對地政法規的熟稔、解決工業區開發業務、環保規範、廠商對土地需求等各種「土地」問題。

其後，楊伯耕轉戰加工出口區管理處擔任主任秘書、副處長，促進不少投資案落地、啟動空間再造的契機，在回鍋工業局調升為副局長後，更挑戰他的專業與溝通能力，即便是忙到健康狀況亮起紅燈，同仁們還是可以看到他依舊掛心於公事的認真身影。

楊伯耕2021年1月調升加工處擔任處長，當時他給自己訂下四大任務，包括開發新區、提升投資動能，加速更新、深化產業聚落，輔導加值、促進智慧升級，堅實團隊、精進園區服務，期望能在加工出口區轉型成為科技產業園區的關鍵時刻，能率領團隊與廠商開啟嶄新的一頁。

與楊伯耕打交道的加工區廠商透露，最令人佩服的就是楊伯耕的認真程度。廠商提到，曾在一次拜會中向他提到擴廠時遇到的問題，「原本以為可能這些問題會石沉大海」，沒想到在半個月後竟然接到楊伯耕電話，回覆他哪些問題可以找哪些單位、哪些問題再給他一點時間討論看看。廠商說，「知道官員能把自己投資遇到的難題放在心上，是一件很感動的事」，也因此加工處推動的政策，廠商都願全力配合。

近年來產業轉型，工業區與加工出口區也面臨多元轉型，行政院去年拍板第二階段組織改造案，就決定將工業局工業區組及所屬工業區管理、科技產業園區管理，則移入加工出口區管理處，合併成為產業園區管理局。因此，楊伯耕也被認為是處理兩單位轉型合併的最佳人選。

與楊伯耕共事過的經濟部官員表示，楊在工業局時，建立園區服務制度，提升工業區的行政服務水準，近年恰巧面臨台商回台投資熱潮，在工業局處理廠商缺地問題、到加工處又接續進行加工出口區轉型改造，恰巧可以讓他發揮土地法規的長才。

推動工業區用地的「土地都更」，楊伯耕總是非常有耐心解決廠商疑問，在面對廠商的疑難雜症，更能橫向聯繫做好各單位間的協調，迅速找到最佳解方。