李懷仁 樂扮政策轉譯者

走進數位部次長兼發言人李懷仁的辦公室，映入眼簾除了桌椅，即是滿滿公仔、漫畫還有遊戲機。他笑說，平常下班後會打電動紓壓，也藉機了解遊戲產業。從產業進到公部門的他，少了公務員那份「拘謹」，給數位部添了新的氣象。

「我覺得自己的角色就是政策的轉譯者。」李懷仁說，更直白地講就是數位部的PM（專案經理），負責整合政界跟業界的意見，帶領大家往前走。

攤開李懷仁的經歷，除了曾經擔任過一卡通董事長之外，總統府、行政院、高雄市政府都有過他的「身影」。對於資通訊、5G、AIOT、政府開放資料、大數據、智慧城市、政府數位轉型與發展、數位支付等政策貢獻良多，代表作包含：協助建置口罩實名制、振興三倍券、簡訊實聯制系統。

從政理念：人在公門好修行

李懷仁說，他一路走來都選擇「順其自然」的路線，從政理念是「人在公門好修行」，希望藉由所學幫助更多人，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，因此來到數位部後，更希望去思考弱勢需求，畢竟數位浪潮所造成的鴻溝很大，希望可以拉近民眾間的差距。

李懷仁認為，過去在一卡通是很好的歷練，把這份經驗帶來數位部，更知道如何穿梭產業界溝通，解決政府跟業界間「語言不通」的問題。

他歸納自己有三大特質很適合幫助數位部，第一是「轉譯」，協助產業跟政府溝通，而這仰賴於他多年的工作養成；第二是「協調」，數位時代中每個政策都會有數位部角色，這時候就需要有人幫忙跨部會溝通；最後是「同理」，他說，數位轉型不能有任何一人被拋下，而是要帶著大家一起走，如果只有會的人先走，隊伍會愈來愈長，沒有使用者體驗的政策，無法成為一個好的政策。

視唐鳳「麵線事件」為轉機

從2022年8月底數位部正式揭牌，已經過五個月，談到上任後碰到最大的「公關危機」，李懷仁說，很多人會拿數位部長唐鳳宣傳雲市集的「麵線事件」調侃，他反倒不覺得這是「危機」，反視為「轉機」，幫數位部製造機會說明政策，打開雲市集知名度。儘管當下焦點被帶走，隨著不斷澄清讓業者對政策有進一步了解，申請案件數也逆勢上漲。

公職經驗豐富的李懷仁，其實才40多歲。對於未來想要挑戰的事，李懷仁先是笑說「賺夠錢就想退休」，後來又透露自己很喜歡看脫口秀，「能夠當喜劇演員也不錯」。

再棘手問題 都能大笑應對

從言談中會發現，李懷仁真的不像一般公務員，再棘手的問題他都能大笑應對，與同仁間相處少了架子，多了效率。李懷仁說，「笑是很好的事情，可以解決掉很多困難」。

回想數位時代的快速演變，李懷仁說，最早用ICQ通訊，大學開始玩BBS，20年過去了，LINE反而變成主流，「都不知道再過十年會變成什麼樣子。」

而這也反映在他對宦海生涯起伏不定的態度，他說，對於次長這個職位並不戀棧，能做多久就做多久，就算沒機會做也會找適合的事情做，像是回到產業，做跟數位轉型有關的工作，並進一步促進電商、零售、支付等領域合作。