邵永添強勢回歸住宅市場 領御盟邁向雙主軸

花了110億元的代價、歷經七年，御盟集團董事長邵永添擦亮御盟的品牌之後，今年將帶領御盟集團從商用不動產，強勢回歸住宅市場，以雙主軸營運模式，邁向未來，建案基地的選擇，也將從過去主攻文教區的推案重心，轉移至市內的精華蛋黃區。

御盟集團是率先跨入商辦市場的高雄建商之一，位於高雄火車站特區的御盟建國企業大樓，是御盟的代表性指標商辦，成為御盟細水長流的租金收入來源，不過，御盟2017年11月5日正式開幕的晶英國際行館、攜手日本UKAI集團在台北微風南山經營的「THE UKAI TAIPEI」鐵板燒餐廳、以及去年開業的御盟國際驛館等大手筆跨足的商用不動產，則是陷入逆境。

邵永添透露，台灣房市大多頭的十多年，御盟從住宅市場轉進，投入商用不動產市場，「大概少賺了100億元」，碰到2020年爆發的新冠肺炎疫情之後，飯店餐飲營運大受影響，連續三年，合計虧損大約10億元，一來一往，代價高達110億元。

問及當初踏入商用不動產的動機，邵永添不假思索指出，他只有一個使命，就是培育下一代的人才，因為，人才是一切的根本，進而帶動國人懂得吃、懂得穿、懂得住、懂得生活、懂得品味的文化，這是御盟定位自己是「國際藝術生活、精品集團」的核心精神。因為愛才、惜才，邵永添表示，即使面對變局，御盟集團不僅沒有裁員、減薪，藉由商用不動產每年12億元的現金流，為員工加薪、發放年終獎金等福利，毫不縮水。

不過，邵永添也表示，為了儲備更充裕的資金，他這三年被迫處分旗下的部分土地和不動產，取回20億～30億元現金，所做所為，就是要留住人才，吸引人才效命御盟集團，即使疫情三年來，新聘用優秀人才，從未間斷。

邵永添指出，進軍商用不動產的另一個動機，就是要為建築業，樹立一個典範，因為，不動產市場要正常發展，就要把它視為服務業來經營。

他說，1990年4月17日展開他的建築人生之後，歷經1990年股票無量下跌、1998年亞洲金融風暴，也在2008年見識金融海嘯，他看到許多不合理的事，例如，建商有推建案時，就僱用很多人，無案可推時，便予解僱，造成多人失業，因此，他決定做一個可長可久的企業。

凡事走在最前方，追求第一的御盟集團，經過七年的人才網羅和練兵，目前可說是人才濟濟，邵永添很自豪的說，御盟集團擁有不同專長的人才，堪稱業界之最，更重要的是，御盟歷經服務業淬鍊的品牌，代表品味與品質保證，更是無價之寶，「沒有品牌，永遠是被分配者」。

已經入行33年的邵永添說，別人是以減法，推估營建成本，御盟則採用加法，使用最好的建材，確保品質，成本自然比別人高，因此，御盟建設2008年在科工館推出第一排的「御花園」大樓住宅時，創下區域高價。他透露，御盟集團要賺的是房地產營運模式的第三階段，獲取建築服務的加值利潤。

御盟集團多年布局的營運策略，邵永添要的是，在追求永續發展的終極目標之下，堅持成為一個有品的老「闆」，而不是只有利字當頭的老「板」，並將他做事講究誠信、做人講究義氣的原則，落實照顧所有員工，「把客人和員工的幸福，擺在第一」，當一個真正的企業家。

不斷挑戰 為女兒變身藝術家

從事建築30多年，御盟集團董事長邵永添可說是屬於剛性世界的人，但為了送給她的掌上明珠邵雅曼，一項特殊的賀禮，擺放在女兒位於金馬賓館當代美術館辦公室的背山，從未有作畫經驗的邵永添，決定挑戰自己的無上限，2019年4月4日兒童節當天，親自動手畫了一幅名為「九龍山」的作品，意喻矢志當女兒的靠山。

從此開啟他創作之路，四年多來，邵永添只要工作忙碌的空檔，就沉浸在他的抽象畫世界，如今已有300多幅作品了。這對一個從未接受藝術教育的人而言，可說是，無師自通的「天才型藝術家」，但他透露，從小就善於觀察事務的細節，無論是光影、樹型、雲動，他都能心領神會，加上他從事多年的建築產業，早已潛移默化他對色彩的搭配、光線的變化、設計、構圖等底蘊，只不過，換成畫布表現而已。

通常邵永添創作之前，「就會進入虛空的狀態」，心無雜念，再拿起鑽孔機、噴槍、文公尺及圓桶等建築工程使用的器具，當做畫具，畫出事先構思完成的理念，他的作品，幾乎都是抽象畫，迥異於建築的寫實派，他說，「我希望100個人看了之後，有100個不同的感觸」，這才是他要傳達給世人的核心價值。

邵永添變身藝術家，也非常符合這位出身高雄阿蓮鄉下的企業家的人生寫照，他的成長過程雖然跌跌撞撞，也從草莽歧途轉入正途，一路充滿挑戰，但，邵永添卻養成「敢說、敢做、而且一定做得到」、以及堅持到底的性格，被認為是個無可救藥的樂觀主義者，姿意而行。

邵永添小檔案

◎現職：御盟集團董事長

◎出生：1969年03月11日

◎家庭：已婚，育有一子一女

◎學歷：國立鳳山商工

◎經歷：聯協建設研展部主任、天行易廣告共同創辦人、御盟集團創辦人

◎興趣：寫作、畫作、美食、旅行

◎理念：做人義氣、做事誠信，以藝術為基，行生活之真