佳世達陳其宏專訪》幸福企業讓員工準時下班

佳世達連續4年蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」，董事長陳其宏表示，ESG除了綠色製造、綠色營運之外，當中S（Social）社會責任這一部分包含了員工、股東等等所有的利害關係人。公司要經營的長久、經營的好，員工絕對是關鍵，我們提倡幸福企業，要「work smart」，讓員工準時5點下班，可以回家陪家人吃飯、保持健康。

近年來佳世達集團入股許多公司，陳其宏透露，加入大艦隊後第一件事就是改善工作環境，廁所換上免治馬桶，茶水間都有百慕達烤麵包機，麵包先蒸後烤，外酥內軟，還有氣泡水機，滿足年輕員工喝氣泡水的需求。佳世達的員工餐廳更是四、五星級飯店等級，有健康餐點吃到飽、水果吧、咖啡店等等，剛推出時員工們都吃的很開心，很多同仁身體就像吹氣球一樣。

除此之外，陳其宏更重視員工的健康，他說，以前太投入工作，每天從早上8時工作到晚上10時半，後來生了一場大病，因此體認到要好好照顧身體，要「work smart」、而非「work hard」。更在公司以身作則，每天7時30分上班、6時下班，下班時也會到辦公室走一圈，要員工早一點下班，儘量回家陪家人吃飯、追求健康，如此一來員工的工作效率反而提升。

另外，佳世達集團也給予員工學習成長的機會，集團據點涵蓋海內外，事業版圖不只在IT、更橫跨醫療等多元領域。集團輪調和外派制度行之有年，主管職輪調率140％，平均每人輪調4次，這也是企業成長的動力。很多年輕人進來佳世達集團是希望可以輪調，可以做IT可以做醫療、可以做產品也可以做業務，對於未來職涯發展很有幫助。

此外，佳世達在多年前就推出員工持股信託計畫，不論主管或是一般員工都變成公司的股東，只要自己出1元、公司就同步補貼1元，由第三方的金融機構負責操盤，符合政府的法規。由於提供優於業界的公司獎勵金和彈性制度，鼓勵員工參與，自2020年開辦以來員工參與率已接近9成。當員工努力付出，公司營運表現與業績有所成長，會直接反應在股價和股利上，如此一來員工就能得到更多的實質回饋，形成正向循環。明基佳世達集團營運觸角延伸到海外，為了網羅世界各地的優秀人才，進一步將員工持股信託計畫擴散到集團艦隊成員與外籍員工，體現全球性的留才計畫。

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