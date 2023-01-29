佳世達陳其宏專訪》麻布山林 與自然生態協奏

疫情解封後，明基佳世達集團在位於新竹北埔的「麻布山林」盛大舉行首屆的供應商「齊力減碳大會」。佳世達集團董事長陳其宏表示，「之所以在這裡舉行第一屆齊力減碳大會，正因為這裡的大自然的環境就是ESG的最佳寫照！」

麻布山林的前身是一座爆竹工廠，為了防止爆破可能造成的火災，所以種植了許多的「樹林牆」。工廠搬遷之後，集團榮譽董事長李焜耀因緣際會到訪，愛上了這塊土地，隨即買下了將近40公頃的土地。由於這裡的原生樹種是麻布樹，這塊園區因此命名為麻布山林，李焜耀更是親自參與麻布山林內建築物、以及花草樹木的設計，讓建築和自然生態巧妙地融合在一起。舉例來說，此次舉行大會的「詠山館」，從不同的面向來看都有不同的設計，石牆的設計靈感則是來自於日本的大阪城、石材更是從廈門遠渡重洋來台，而大廳的地板圖案是取自原住民的圖騰。

麻布山林的林相也很豐富，是最好的ESG實現，種植了杉木、松樹、千層樹、落羽松、楓樹、銀杏、光臘樹等各種樹木，隨著四季的變化，林相景觀也呈現百變的風貌。原始的自然生態也吸引了許多鳥類與昆蟲棲息，像是穿山甲、野兔、貓頭鷹、藍鵲等，還有很多附近綠世界的動物遷徙過來，5月螢火蟲季的時候，訂房更是爆滿。陳其宏透露，這裡種植的都是台灣原生種，麻布山居住房外栽種的就是原生種的土肉桂樹、而非外來種的陰香，餐廳也都採用用在地食材，不要運送太遠、節能減碳。建築物採用清水模，講求環境和諧，親善大地。

除了維持山林原有豐富的自然生態，漫步在麻布山林，隨處可見大師級的雕刻作品，這些作品則是出自於明基文教基金會所舉辦的「BenQ國際雕塑營」，邀請海內外的雕刻家在麻布山林就地創作。自2010年至今已經舉辦六屆，累積了逾70件雕塑作品，除了留在麻布山林，部分作品也捐贈到台灣各地公共空間展示，豐富台灣的藝術環境。

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