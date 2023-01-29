陳其宏衝減碳 要ESG結合EPS

佳世達在去年底盛大舉行供應商大會，不同於過往，此次聚焦在「齊力減碳」，並且宣布正式加入RE100，成為全台灣第一家加入RE100的電腦周邊科技集團，承諾2040年全面使用再生能源、2050年達到淨零排放目標。

董事長陳其宏直言，「我們一年營業額2,000多億元，供應商有1,200多家，談淨零碳排，有壓力、也是責任」。未來要求供應商符合ESG訴求，更要透過品牌影響消費者，發揮百倍的力量、齊力減碳。佳世達集團要如何衝刺這個有難度的目標？以下是記者專訪紀要。

爭取首張碳足跡證書

問：集團過去在ESG方面的努力與成績狀況如何？

答：集團已經默默做了很久、很多，早在2007年就發行了第一本企業社會責任報告書，2010年取得全世界第一張20吋液晶監視器的產品碳足跡認證，自2012年以來獲得全球ESG相關獎項的肯定超過50座。全台第一張投影機碳足跡證書、第一張電視碳足跡證書，也都是明基佳世達拿到的。

將淨零結合KPI獎酬

過去做了很多，現在更要起帶頭作用，未來會把ESG視為是財報以外的第二張成績單，淨零目標已制定KPI並與獎酬連結，以2021年為基準年，預計在2050年達到淨零排放，接下來將陸續展開內部碳定價、自建太陽能、購買綠電憑證等工作。除了佳世達本身淨零，也希望供應商可以在2030年做到減碳20％，接下來會積極協助供應商一起做，並且列入供應商評核，增加ESG的評選條件。

問：可否分享集團減碳上的實績、以及未來如何提供大艦隊成員和供應商夥伴協助？

答：每一個產品都可以計算出碳足跡詳細數字，舉例來說，去年iPhone 13是67公斤，今年的iPhone 14是61公斤，改善了10％。佳世達的24吋監視器，從2016年到2020年減碳38％，每年降低182萬噸的碳排、相當於4,680座大安森林公園的碳吸附量，效益相當可觀。如果未來每個產品在商場上販售都標出碳足跡，消費者可以比較同樣規格，選擇購買碳足跡比較少的產品，這就是品牌可以帶動的影響力。

從設計就考慮到回收

在計算產品碳排時有五個階段：原料、製造、運輸、使用、廢棄物回收。以液晶監視器從搖籃到大門為例，製造端僅占碳足跡約0.5％，供應商碳足跡占了40％以上，一台電視平均使用6～8年、使用者的碳足跡超過50％，因此使用期間碳足跡愈低愈好。一台監視器平均使用年限6.6年，耗能又分為開機、關機、待機三個期間，由於最近幾年歐洲的法規ERP、美國Energy star要求特別嚴格，產品能耗的減少是重要關鍵。

此外，佳世達產品設計從設計端就考慮到最後的回收，85％以上的零組件都可回收，其中零件重量超過多少公克就不使用混料、未來回收就比較容易。佳世達透過綠色產品設計的規劃，選擇減量、減碳、無有害物質、節能、易回收的材料與運輸方式，讓一代代產品的碳足跡持續降低。

從原料到關鍵零組件，一台投影機有500多個零件、100多家供應商，全部都要盤查，做下來要花6～8個月。多年的經驗，佳世達建立了碳足跡平台，可以讓每一個產品、每一個機種都計算出碳足跡。這些累積的減碳行動和知識分享，在今年會全面展開，集團特別成立「ESG永續供應鏈行動工作坊」，並且結合基金會一起來推動ESG，初期從溫室氣體盤查開始，訂定減碳目標，做好能源管理。未來將再擴大到產品生命週期的碳足跡，評估導入生質材料、碳權交易、負碳技術等，一年有幾十堂課，邀請所有供應商夥伴一起減碳。

將ESG顯學化為商機

問：集團在節能減碳累積了豐富的經驗，如今ESG成為顯學，如何把經驗轉換為商機？

答：先前佳世達集團成立能源管理公司明基能源（已改名為達昇能源），提供世界先進廢熱回收技術服務，協助將空氣壓縮機的廢棄熱能，轉而使用在熱純水系統與空調熱能來源，有效降低外購蒸汽使用量達65％，一年的總節能費用超過2,200萬元，合併節省碳排量8,000噸。

近年來集團內部不斷在ESG領域著墨，發展成一套商業模式，尋找商業機會，讓ESG近一步跟EPS結合。羅昇今年進入智慧能源管理解決方案，在節能、儲能產品代理了ABB、Panasonic、Blue walker和台達。公司建置了智慧能源雲端管理平台，涵蓋UPS系統、充電樁、運營平台和能源管理。達昇能源成為羅昇的全資子公司，提供包括碳排診斷暨節能方案規劃、需量管理與設備控制、綠能儲能規劃、碳權抵換申請等一站式能源服務。Epic Cloud聚上雲是明基佳世達集團旗下邁達特的子公司，提供三階段雲端技術顧問服務打造企業永續架構，可助力企業提升ESG治理效能，同時快速並正確產出ESG永續報告書。

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