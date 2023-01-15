建大楊啟仁專訪》找忠誠、有國際觀的經理人接班

剛慶祝創業60周年的建大工業，企業接班梯隊議題也浮上檯面。身為企業第二代的建大董事長楊啟仁表示，他心中自有衡量的一把尺，只要有合適人選，是不是自家人其實不重要，選對人最要緊。公司會挑選有忠誠度，經營視野具國際觀的經理人。

建大創立一甲子，營運已立足台灣，放眼全世界。因為要搶攻全球市場，公司領導人的語言能力，及對全球文化接受度要高，這是最重要的條件之一。至於企業第三代接班，他抱持開放態度。建大第三代子女若已在業界做出成績，不需因為家族的庇蔭就回來建大工作或接班。

楊啟仁強調，他父母親對孩子的教育都很重視，他父親楊金豹畢業於台中師範學校，先當老師之後創業，母親楊顏玉霞是彰化女中畢業，老師退休後做個稱職的家庭主婦，在家裡都以身作則，輔導兒女課業。

楊啟仁表示，建大企業第二代有九位子女，他父母親一直引以為傲的不是創立建大，而是九位子女都受高等教育，九人中有五位拿到美國碩士或博士學位；第三代念美國名校也有一大堆。

楊啟仁透露，高學歷很好，但做生意不見得是學歷掛帥，因為學歷高不是事業成功的最重要條件，反而最重要是肯學習、工作熱誠及奉獻。因此，家族成員若只是有很好的學位，但個人生涯規劃志不在此，心也不在公司，沾一下醬油就想另謀高就，即使擁有頂尖大學的碩、博士學位，也不見得好用。

建大有很多非常優秀的同事或幹部都從基層做起，有一次除夕前一天晚上，晚上7、8時還看到很多同事加班，讓他很感動。

他深知人才是公司最大資產，不是只在乎員工學歷有多好，而是強調員工的向心力、忠誠度及學習態度。楊啟仁還打趣說，做輪胎業只要幾個博士就好，不用太多，而是要多一些會做事的人，這是公司選才最重要的考量條件。

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