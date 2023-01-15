建大楊啟仁專訪》四座輪胎研發中心 掌致勝祕訣

全球輪胎業的競爭，不僅比工廠家數與生產規模，還比研發速度！這也使得貼近市場的研發中心設置，成為業界當務之急。建大董事長楊啟仁表示，繼旗下美國、歐洲德國及大陸昆山三處研發中心之後，2022年12月在雲林啟用集團研發總部，讓四座輪胎研發中心，成為公司競爭致勝的祕訣。

建大從最早期的自行車胎，到摩托車胎、工業車胎及汽車胎，形成公司營運的「四隻腳」，上述輪胎產品營收占比依序分別為25％、25％、15％及35％。建大剛慶祝創立60周年，回首來時路，公司一開始從事自行車胎生產，迄今摩托車胎也有50年歷史，另工業車胎45年、汽車胎21年，而汽車胎雖是後起之秀，但因產品價格較高且產量大，目前營收占比最大。

為強化競爭優勢，建大除旗下美國、歐洲德國及大陸昆山三處研發中心，更加碼投資10多億元在雲林設立集團研發總部，作為公司60周年慶賀禮。楊啟仁說，以前員林研發總部場地已不敷使用，且大型設備也放不下，因此決定在雲林設立集團研發總部，與美國、德國及大陸三處研發中心成為「四足鼎立」局面。

歐美研發中心人員平常要跟當地消費者、賽車手與買主密切聯繫，了解消費市場需求。建大早期消費者資訊是透過當地營業人員，傳遞給台灣營業人員，再轉給台灣研發人員，此運作模式一來時間拖長；二來資訊原意有時經翻譯產生扭曲或失真，這也是建大在全球主要輪胎市場，都設置研發中心的背後原因。

楊啟仁透露，集團除日本沒有設置研發中心外，其餘均有研發中心，並聘請當地優秀的研發人才。而各地區研發中心，主要負責當地市場需求的輪胎產品，因為當地研發人員對當地輪胎市場了解且深入，可開發出符合市場需求的輪胎，做到在地研發、在地銷售的目標。

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