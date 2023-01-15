建大楊啟仁擬五大藍圖 拚十年業績翻倍

剛歡慶60周年的建大工業，2022年全球輪胎業界排名第26名，建大董事長楊啟仁近日接受本報專訪時表示，公司擬定營運五大藍圖，包括開發電動車輪胎、擴大海內外產能、新領域與新產品、策略聯盟、及加速大陸深圳舊廠區開發案，期許未來十年（2032年）合併營收比2022年的385.52億翻倍，並力拚全球輪胎業排名躋身前20大。

展望下個十年，建大將落實包括提升越南廠汽車胎產量，加速開發大尺寸規格的輕卡車胎與生產能力，台灣廠部分輪胎轉至越南廠生產，提升產品品牌形象，提高產品銷售價格，及加強國際化布局，以因應未來長期發展。

在策略聯盟方面，楊啟仁說，建大不只做輪胎，在美國與歐洲都有輪圈廠，自己做輪圈、自己裝配，未來輪圈規格、品項還會加大、加廣，目前輪圈與輪胎裝配先以割草機及高爾夫球車為主，未來還可擴充至沙灘車與全地形越野車輪圈與輪胎配套銷售。

策略聯盟 在歐美做輪圈

至於建大旗下美國與歐洲輪圈廠，未來還可擴大服務農業機械及工業機械的輪圈；甚至有些建大還沒有生產的輪圈，未來不排除投入生產，或由策略聯盟廠商供貨。

此外，建大尋求擴大營運規模，因短鏈供應是非常要緊，建大在全世界工業車胎市占率不小，未來有可能赴海外設立小型輪胎製造廠，更有可能會介入汽車輪胎生產，因為建大不會只生產小型車胎，至於未來要在歐美生產汽車輪胎，公司目前並沒有確切的時間表。

而面對電動車時代來臨，楊啟仁透露，電動車與汽油車表面看起來都一樣，都有四個輪胎，不過電動車沒有引擎，改鋪設大面積電池，使得整輛電動車的重量比汽油車還重。

另外，電動車不需要燃油引擎，所以行駛時沒有噪音，很安靜也沒有廢氣，此時輪胎所產生的噪音就聽得很清楚；所以，電動車試圖降低輪胎噪音問題，這是輪胎業技術要突破之處。

自行研發電動車專用胎

在節省能源方面，楊啟仁說，汽油車要省油，電動車要省電，兩者省能源的原理都一樣，但省電比省油更重要，因為車子在加油站加油，最多耗時不到5分鐘，但電動車充電時間至少需30～40分鐘，所以電動車省電很重要。目前，電動車都還使用與汽油車一樣的輪胎，建大擁有好的研發設備及實力，會先自行研發電動車專用車胎，再推薦車廠試用，預計2024年有機會看到此專用輪胎。

以電動車胎為例，為消除輪胎噪音，可在輪胎內加入消音海綿設計，減少輪胎行進間產生震動，也可吸收部分的噪音，但安裝消音海綿，切記不可影響行車的偏擺度。

楊啟仁強調，為訴求省電，公司在電動輪胎設計與膠料配方與汽油車不同，主要減少輪胎滾動阻力與噪音。尤其，電動車都安裝大型行動電腦，可收集很多數據，未來電動車輪胎可作為收集大數據的交通工具，包括了解駕駛習慣、輪胎充氣壓力及行程數，尤其輪胎植入晶片後，可協助車輛做到安全輔助駕駛功能。

至於產能擴充，楊啟仁指出，集團分別投資興建旗下越南二廠二期、天津廠區興建新廠、雲林廠的密煉製程優化，及沙灘車胎擴產等案。其中，越南二廠一期（KV2-1）規劃日產能2萬條的轎車胎（含輕卡車胎），2022年6月輪胎日產能達1.2萬條，希望2023年6月輪胎日產能可拉高至2萬條。

另越南二廠二期（KV2-2）廠規劃轎車胎（含輕卡車胎）總日產能2萬條，公司已著手建廠，預計2025年中先達到1萬條目標。至於天津新廠案，主要是與世界知名輪胎廠合作，擬由建大代工生產轎車胎。

大陸舊廠區 改建住宅大樓

備受矚目的建大深圳一、二廠舊廠土地開發案，建大將先開發深圳一廠土地，總面積7.6萬平方米，廠房已全部拆除，並取得大陸開發案的審批。深圳一期廠房原由港資佳兆業集團負責開發，後改為深圳市龍華人才安居公司接手，預定2023年2月動土興建。其中，上述三分之一土地捐給政府，當作學校與公共設施用地，其餘用地將開發六棟現代化大樓，包括二棟住宅大樓，四棟辦公大樓，未來公司可享有龐大的開發利益。

楊啟仁小檔案

◎現職：建大工業董事長兼建大美國董事長

◎出生：1950年

◎學歷：政治大學商學士、美國紐約市立大學企管碩士

◎經歷：建大工業副董事長兼總經理

◎興趣：球類運動、古典音樂、文學

◎座右銘：每個人都有無窮的潛力，相信自己

◎殊榮：僑委會僑務顧問

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