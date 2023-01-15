陳俊廷十年磨一劍 為台林電通成功轉型

十年磨一劍，霜刃未曾試！老牌網通廠台林電通（5353）以鴨子划水之姿，啟動安靜革命，花十年時間，在既有電信客戶之外，添加了工業市場客戶，就連現下最時興的Gogoro電動摩托車，台林也成為其製造難度最高的馬達控制器（MCU,Motor Control Unit）製造商，台林電通董事長陳俊廷更榮獲2022《安永企業家獎》－穩健轉型企業家獎。

啟動十年轉型計畫，台林醞釀已久，當時總經理現升任董事長的陳俊廷不諱言，之前台林的營收、獲利都不是很有起色，但要轉型勢必得找出阻礙成長的原因，並重新審時度勢，從外在和內在因素全面檢視公司方向。

當時台林最主要的競爭對手，是背後科技巨擘中興和華為，要和其匹敵難度甚高。

而反觀台灣網通同業，當時網通業界在局端做最好的莫過於合勤，即使是面對合勤，要追上也要花很多資源和力氣，更何況分心因應千變萬化的考驗。

進修企家班埋下轉型養分

暗忖「走老路子，可能勝算不大」，那另闢新路有機會嗎？ 2009年為充實自我決定報考政大企家班的陳俊廷意外發現，課堂上學到的管理工具，套用在公司管理上，竟帶來意想不到的改變，成為台林二年後轉做工業市場客戶的養分。

從電信市場轉戰工業市場，面對新產業、新客戶，陳俊廷直說，剛開始壓力很大，為了開發新客戶，當起了空中飛人，且為了快速進入狀況，「剛開始幾乎每個月有一周的時間得飛美國」。

要跨入工業級市場，必須先拿到很多認證，更要知道客戶應用為何，才能製造出相對應的產品。為了取得認證及了解客戶應用，台林花了許多金錢、時間和機會成本，好比為了了解裝在印度火車上的交換機如何有效運作，曾派員工出差印度多次。陳俊廷表示，靠著慢慢積累，現在台林擁有的認證數已逾二十個，且還在持續增加中，也從中歸納出四個台林的新應用領域，包括工廠自動化、智慧城市監控、軌道交通及電力市場。

轉型是條漫長的道路，中間碰到的艱難險阻且不論，光要堅定信心就困難重重。陳俊廷笑說，還好有一起從德州儀器出來闖天下、現出任台林資深副總的陳建村打氣，不斷以德州儀器由消費性產品走向利基和工業市場的經歷來鼓舞自己，同時也提點改變需要時間和耐性。

攜Gogoro切入電動摩托車商機

在摸索的過程中，陳俊廷也重新定位台林，從老牌網通公司轉型成鎖定利基型產業的小而美公司，將全副心力放在穩定獲利上、追求獲利正成長。

果然機會是留給準備好的人，2013年時電動機車崛起，台林與Gogoro團隊共同克服製程上的困難，時至今日成為彼此策略上的夥伴。陳俊廷表示，剛開始內部也有雜音，認為Gogoro是新創公司，雙方合作效益不大，但陳俊廷以「綠能是未來趨勢」為由，獨排眾議，而且當時MCU還沒有人做得出來，「我想做有挑戰的事」。

沒想到卻為台林帶來了更大的商機，迄今來自電動摩托車的營收占比已達二成，和工業電腦代工平分秋色，僅次於工業網路逾四成比例。

2022年前三季EPS 1.34元創高

靠著穩固的客戶關係，台林業績蒸蒸日上，2022年前三季EPS 1.34元，超越歷年表現。展望未來，台林期待獲利更上一層樓，早日讓EPS看到二字頭外，更希望比照「INTEL INSIDE」，代表台灣到全世界發光發熱。陳俊廷也不諱言，這個目標很遠大，但相信持續做對的事、投資在核心競爭力上，夢想有一天一定會實現。

員工、客戶、股東形成營運鐵三角

永續發展成時勢所趨，但該如何定義？如何排序？成為很多CSR（企業社會責任，Corporate Social Responsibility）新手共同的疑惑，台林電通董事長陳俊廷直言「台林目標很簡單，就是要在員工和客戶、股東取得平衡」。

受限資源有限，執行勢必得有先後之別。陳俊廷慨言，台林仍在轉型中，不得不犧牲短期利益去實現長期價值，但相信只要正向經營的大原則不變，員工和股東應該可以相互理解、共體時艱。雖然執行有先後之別，但好比員工的健康等事項就不能妥協，以2022年3月桃園蘆竹美福倉儲大火為例，台林針對後續因應，做了妥善準備。

因那場大火間接導致的空氣污染，台林率先做出處置，公告請員工非必要不要進入廠區，安排外宿旅館給原本住在員工宿舍的員工，還在外承租行動辦公室。待復工後，免費提供N95口罩給員工，以及大量的空氣濾清機與臭氧機，以淨化空氣品質以維護員工健康。

台林對員工的好，也體現在對員工福利的細節上。提供員工的午、晚餐，就連員工宿舍、停車場也有提供。陳俊廷指出，員工宿舍都是免費入住，不光是外縣市員工可以申請，設籍桃園、想省房租的單身員工，也可以申請。最近因台商回流，不少科技廠祭出銀彈求才攻勢。陳俊廷也笑說，要如何與大廠抗爭，做到留才，是台林下一個重要的挑戰。

陳俊廷小檔案

◎現職：台林電通董事長兼總經理、好德科技副董事長、竹林投資法人代表董事、煇宏投資監察人

◎學歷：加州大學電子工程所、政大企家班

◎經歷：台林電通業務副總、台林電通總經理、德州儀器業務工程師

◎榮譽：2022年榮獲「安永企業家獎－穩健轉型企業家獎」殊榮