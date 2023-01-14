資安院首任院長何全德 變身點子王

資安即國安，數位部轄下行政法人「資安研究院」1月正式成立，數位部長身兼資安院董事長唐鳳力邀下，推動資安工作逾25年前國發會主秘何全德，出任首任院長，以協調各方，為國家資通安全建立最堅實的專業科研及服務團隊，提升科技實戰力。不管政界還是業界，對此人事安排均樂觀其成，相信兼具資安與行政專長的何全德，一定能做到使命必達。

今年67歲的何全德，是政治大學公共行政研究所碩士，40年都奉獻在公職。攤開經歷，在研考會就待了30年，從基層做起，一路自科長、高級分析師做到副處長及處長；他也擔任過國發會管考處處長及主秘，還曾任總統府第二局局長、數位部籌備工作小組諮詢委員，相當嫻熟公務運作。

「何全德就是名符其實的點子王！」與他共事過的官員，對何全德極具前瞻性的思維感到印象深刻，他被譽為電子化政府的推手，電子公文也是他一手建立；還一度協助偏鄉上網，弭平數位落差；以前公共場所WIFI不普及時，也促進建立iTaiwan無線上網服務，方便民眾使用。同時，他也是電子簽章法、政府機關公開金鑰基礎建設（ GPKI）推動先驅；並長期致力於國家關鍵資訊基礎建設的資安防護工作。

儘管何全德在資安工作上做得有聲有色，但他總是力求突破，其開朗個性感染身邊許多人。與他熟知的人士掛保證說，他不是個極權的上位者，反而會給下屬足夠空間發揮，相信在他領導之下的資安院，將成為最給力的技術幕僚，做好關鍵基礎設施攻防、推動國家資安防護機制、人才技術培育、國際合作等重點工作。