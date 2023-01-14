國安基金操盤手阮清華 擔財長重任

前財長蘇建榮辭意堅定，於2022年12月25日辭去財長職務返校教書，財政部次長阮清華被指定為代理部長，同時還身肩國安基金操盤手，時值國安基金獲授權奉命進場護盤期間，使得阮清華成為第一位在代理部長期間，同時還要進行國安基金操盤的代理部長。

從財政部賦稅體系轉換跑道，主掌國庫體系，到後來升任財政部次長，甚至進場二度操盤國安基金，這一連串的際遇，是十多年前的阮清華想像不到的；而財政部與台新金對決多年的彰化銀行公民股之爭，可說是阮清華從賦稅體系轉進公股體系，最為重要的轉捩點，使阮清華由中區國稅局局長升任國庫署長，從此接下了新的重擔。

比起賦稅體系，國庫財政及公股管理的難度同樣高且複雜，尤其敏感度更不在話下，還必須操盤國安基金，在股市發揮安定人心及穩盤的功能，這使得阮清華接下國庫署長、升任財政部次長之後，工作不論是質或是量，都比過去重得多。

細數過去的經歷，令阮清華印象最深刻，壓力也最沉重的，應是拖延數十年的彰銀公民股之爭。這場戰役，不僅時間跨度長達十多年，期間更是涉及每三年一次的改選大戰、官司訴訟，終於在2022年隨著官民股和解，台新金賣出股份由財政部重回第一大股東、公股股權幾乎過半而告一段落，對於阮清華而言，不僅如釋重負，期間所歷經的股權管理各種疑難雜症，也使原本賦稅體系出身、當過國稅局長的阮清華，成為歷來公股管理資歷最深厚的官員。

而他是財政體系裡，少見的同時具備賦稅專業和公股管理、財政事務專業的重要官員，接下財政部代理部長的大任之後，外界看好他的專業，將有更廣泛的發揮空間。