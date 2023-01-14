央行總裁楊金龍 下個五年穩中求新

中央銀行總裁楊金龍2022年12月27日獲頒總統令，新任期從2023年2月26日到2028年2月25日。這是楊金龍2018年上任總裁來的第一次續任，向來低調的他獲續任當日傍晚，透過幕僚回應：「感謝長官給我機會，為國家服務，會和本行同仁繼續全力以赴，謝謝大家的關心與鼓勵。」

環球金融雜誌（Global Finance）2022年8月公布2022全球主要國家央行總裁評比，楊金龍拿到A，為任期內的第三個A，比2021年的A-，上升一級。楊金龍依舊一貫回應，「這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

擁有英國伯明罕大學經濟博士學位的楊金龍，在台灣的學歷是政大國際貿易研究所碩士。他為央行長期培育的人才，自經濟研究處研究員作起，歷經經研處、外匯局，駐倫敦代表辦事處和業務局的歷練。

楊金龍的首任總裁工作，接手的是「14A總裁」彭淮南累積20年的榮光。沒有足夠的央行歷練功力，不要說這個棒子很難接的穩，可能連伸手出去接棒都是顫抖著。所幸，他在擔任副總裁期間，一直是彭淮南的重要助手，累積貨幣政策工具操作的實務經驗。不同的是，大環境變動太快，他必須在央行總裁重責中，重新找到政策定位，更要讓央行的政策力量展現出來。

第一屆任期內主持過12次央行理監事會議的他，在2022年第四季、也是首屆任期最後一次理事會的會後記者會上，媒體終而還是提問「新手總裁的五年心得？」

「這五年，對中央銀行是很大挑戰，我的心情每年都有不同挑戰，而且每年都愈來愈高」，楊金龍說，自己秉持「平時如戰時」的理念，對於大小挑戰都要很關注。他沒有脫口「苦」字，還謝謝大家一起努力。

楊金龍首任總裁職務的五年期間，大環境發生中美貿易戰，全球疫情爆發、美國貨幣政策三度寬鬆，以及2022年最棘手的俄烏戰爭、歐美大幅升息、高通膨，和最後迎來的經濟衰退。同一時間的台灣，大部分時間的情況逆勢全球，海外台商大回流翻轉民間投資大成長，經濟成長率一度突破6％，新台幣兌美元匯率挺升27元常態近兩年，防疫也是全球範例。

在此情況下，央行的貨幣政策到底要跟進國際趨勢？還是關起門來做自己？這期間開設的中央銀行臉書帳號，成為央行與輿情的溝通點，其中互有支持者與反對者留言，酸民狠酸央行措施，支持者總是給掌聲加上愛的抱抱。央行行政團隊常感到兩難，楊金龍從未厲言，放手讓有才的小編揮灑。

現在的央行理事會成員任期和總裁不同，也會有不同意見，成員裡有媒體貼標籤的鷹派，以民主社會的台灣多元管道釋放個人觀點，例如有學者理事出書重批前總裁彭淮南的政策，有以兼任台灣大學教授頭銜在《台灣銀行家》雜誌投稿「提醒」貨幣政策的不足；有靠向中央研究院院士用力「體檢」台灣貨幣政策。楊金龍總是以「央行虛心接受各方的意見」來回應。

值得鼓掌的是，楊金龍不讓自己和央行受困於各界的批評，他大步踏出央行大門，在關鍵時機到重要單位專題演講，每一次的演講，都是重要政策的公開說明，演講內容也都是自己帶著經研處團隊一起討論。例如財金公司主辦的金融資訊系統年會，總裁的專題演講是央行數位貨幣（CBDC），清楚說明央行對數位貨幣的態度和未來虛擬資產的準備；到中央研究院經濟研究所60周年活動的專題演講，從央行立場把台灣的通膨與貨幣政策，對著學問淵博的經濟家們詳細回顧。

中研院的場合，是史上首度央行總裁在中研院專題演講，可視為央行正式回應稍早公布的中央研究院《台灣貨幣金融改革政策建議書》。楊金龍沒有在演講中，霸氣宣揚央行的豐功偉業，還多次敬稱前央行副總裁許嘉棟是「老長官」，結束後親自走向學者握手致謝，最後加上一句「很喜歡學術界」，體現了他的心胸開闊、謙虛為懷。

在楊金龍迎向第二任央行總裁任期的2023年，央行再拋出「因應氣候變遷策略方案 」，檯面上是配合我國政府2050年淨零轉型規畫，央行率先針對氣候變遷恐對金融穩定、物價穩定與經濟成長，所作出的完整行動方略。然而，即使金融政策先行者的美國聯準會，對此議題也仍在摸索試行，央行就公開「兩大政策目標，三大核心策略，五大類政策措施」，且是央行內部跨局處向總裁報告之後共同端出，並以開放心態邀集各產學界一起行動。

在原有的傳統貨幣政策及公開操作工具穩固基礎上，楊金龍的第一個五年總裁任期提出許多的創新議題，在他的第二個五年總裁任期，預估也會是新意不斷，異議者勢必要多作功課，才能跟上央行前進的快步。