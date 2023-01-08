宏佳騰鍾杰霖 助台機車產業智慧化升級

以「企業家奧林匹克」之名享譽全球的《安永企業家獎》日前公布各獎項得主，宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖在眾多評選中脫穎而出，奪得《精勤同盟企業家獎》殊榮。

由鍾杰霖帶領的宏佳騰動力科技，不僅是全球最大沙灘車廠；響應政府淨零碳排趨勢，2019年以精湛造車工藝、創新科技與全方位完整服務，結合綠能動力等特色推出宏佳騰智慧電車，成為全台第二大電動機車品牌。

鍾杰霖從小在機車塑膠零件廠長大，退伍後回工廠，跑業務、催進度，開發市場流行件樣樣自己來；他勤做市調，對市場敏銳度高。20年前以AEON品牌外銷歐美，歷經四處參展、吃閉門羹，為滿足客戶的需求投入研發提供改善方案，終於打入沙灘車代工大廠，也奠定了宏佳騰日後穩健的營運發展基礎。

重細節 做出差異化產品

「做別人不要做的，增加附加價值」鍾杰霖早期負責機車塑膠零件銷售，曾經因為產品價格較高而被車行從貨架撤下，但他不想以降價來應對，反而勤跑車行觀察他們遇到的問題，提出套組方案，以降低客訴退換貨，解決車行銷售產品問題，車行欣然接受立即又將他的產品上架，銷量也成長一倍以上。這看似簡單的方案卻需要花很多時間與供貨商整合，他認為多為客戶想一點做出差異，即便是很微小的事，也能體現出價值。

2011年，他心想「既然我可以做外銷，台灣人也會喜歡吧！」為了打破既有機車市場設計逐漸僵化的思維，鍾杰霖創新採用汽車等級的LED大燈，讓機車大燈擁有更明亮的照明效果；率先將USB充電插孔做為機車標配，讓手機在騎乘間隨時充滿電力，打造全台第一台正式掛牌上路的三輪車款3D-350。

嗅覺敏銳的他，看到節能減碳趨勢，再加上台灣未來有意朝禁售燃油機車發展，2016年又做出另一個大膽決定，切入新興的電動機車市場，創立「宏佳騰智慧電車」，帶領宏佳騰邁向新局。

結盟夥伴力量 做到最好

深知靠著差異化才能突破，2018年電動機車崛起，宏佳騰決定與產業結盟合作，第一步，就是找Gogoro策略聯盟，布局完善智慧電車能源平台，2019年推出台灣機車史上，第一部擁有輔助導航功能的電動機車-宏佳騰智慧電車。結合騎乘提醒騎士限速、自動測速照相警示、導航至換電站等先進科技技術，並成立「CROXERA安全車聯網聯盟」與產業結盟合作，布局智慧交通，實現產業創新，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品。

鍾杰霖了解公司的優勢，不去拚搏供電系統，而是善用同盟力量，開發智慧儀表板CROXERA，憑著提早投入研發以及差異化的外型及功能，主打科技化守護騎乘安全的體驗，一推出就深獲消費者青睞，宏佳騰智慧電車上市不到一年時間，就成為台灣第二大電動機車品牌。

用心照顧員工 落實企業永續治理

由於疫情，宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖深刻了解公司營運與所有利害關係人合作的重要性，展現兼顧環境、社會和公司治理議題的財務運作和回饋社會成果，他深知「員工是公司最重要的資產」，宏佳騰從員工健檢、旅遊、員工持股信託及發行員工權利新股等，照顧到每個員工。

不僅如此，宏佳騰鼓勵員工與公司創新，設置專用於員工提案改繕的「獎勵金機制」，小到員工停車、用餐等福利政策，大到生產流程都可以提，依據實際效益給予獎金，執行至今已有受理案件達300件以上，建構與員工攜手激盪創意的良好工作環境。

此外，鍾杰霖體認公司營運最直接面臨的是排碳問題。早在三年前就收整國內外相關資訊，投入再生能源車輛的開發，推動工廠5S管理、改造辦工大樓及員工教育訓練，亦在廠區裝設太陽能設備節能，訂定年度節約目標加以檢討，推動擬定事業目標計畫，提升管理及推動ESG。

面對全球永續發展議題，鍾杰霖指出，宏佳騰持續投入包含精進開發CROXERA智慧儀表系統、車聯網等造車工藝，期許提供更多元、環保的產品選擇、符合消費者需求，也持續響應台灣2050淨零轉型趨勢。

看準政府2023年持續加碼延續補助，期許透過自家產品與產業優勢，為台灣智慧交通及運輸管理盡一分心力。鍾杰霖成功挑戰機車大廠，將不可能變成可能，催生宏佳騰不僅是一家機車代工廠，更是結合科技、物聯網的智慧電車廠，大步從MIT（台灣製造）邁向BIT（品牌台灣）的道路上。

鍾杰霖小檔案

◎現職：宏佳騰動力科技董事長兼總經理

◎出生：1966年

◎學歷：中華醫事科技大學食品營養系、成功大學EMBA

◎經歷：冠美科技總經理

◎休閒：看汽機車雜誌、踩滑步機

◎座右銘： 用心、知心、維新、創新

◎經營理念：品質第一，精益求精，顧客滿意，永續經營。

◎榮譽：2022年榮獲「安永企業家獎－精勤同盟企業家獎」殊榮。