智崴董座歐陽志宏 推龍騰行動攻飛行劇院

智崴創業20多年來，歷經二次極限挑戰，三年前的新冠疫情導致智崴「龍困淺灘」，營收幾乎腰斬，智崴董事長歐陽志宏利用這三年思考未來五到十年的營運策略，擬定「龍騰行動」，從提升研發能量、降低製造成本、售價貼近客戶、商品內容多元等面向，明年重新出發，搶攻疫後爆發的全球飛行劇院商機，希望十年之後，躍升百億營收的旗艦品牌廠。

智崴雖然已是全球飛行劇院市占率逾90％的龍頭，但，歐陽志宏提及20多年前跨入飛行劇院，爭取第一張訂單的過程時，「可說是公司生死存亡的一戰」。他說，智崴當時的資本額只有5,000萬元，第一個飛行劇院的原型機製造成本就要4,500萬元，客戶購買的附帶條件是，智崴要先完成原型機，並且測試可用，才願意下單，等於智崴先傾公司所有資源「先建後售」，這樣的孤注一擲，「如果不成功，很可能不會有智崴了」。

迎接極限挑戰 永不言棄

所幸，歐陽志宏跟絕大多數創業家一樣，都有一股「堅強意志、永不言棄」的創業家精神，他說，「不會因為怕失敗，就不敢做」，而且，這種企業營運的挑戰，幾乎都是超越忍受能力的極限挑戰，2020年初爆發新冠疫情全球大流行，就是最鮮明的例子。也就是忍受這樣極限營挑戰，今年，歐陽志宏榮獲《安永企業家獎》智慧雲遊企業家獎的肯定。

歐陽志宏指出，疫前的2019年，智崴的營收20.80億元，正值歷史高峰，相信，如果沒有疫情重創，智崴仍將持續創高，但，疫情導致全球觀光休閒停擺，智崴連續2年的營收幾乎是砍半，直到2022年第三季才止血。

面對極限挑戰，智崴早擬妥「龍騰行動」（ Dragon Project），這三年不但未裁員，人員反而從200多人增至近300人，歐陽志宏表示，就是為了未來能夠彎道超車，迎接疫後爆發的全球飛行劇院商機。

他說，「龍騰行動」鎖定提升研發能量、降低製造成本、售價貼近客戶、商品內容多元等面向出發，希望藉由既有的品牌優勢，在智崴龍困淺灘三年之後，能夠一舉飛龍在天，更重要的是，歷經將近三年的勵精圖治，效益已現。

飛行劇院市占率近9成

在安全與品質維持不變的前提之下，智崴的飛行劇院設備因控制系統模組化、減少原物料的使用等指施，生產成本已經下降10％，歐陽志宏指出，這一切努力只有一個，就是要提高國際大型遊樂場的滲透率。他說，目前全球共有4,000多家大型遊樂場，配備6,000多座雲霄飛車，但，4,000多家大型遊樂場只有配備70座飛行劇院，其中，智崴設備約占60座。

檢討飛行劇院在全球大型遊樂場的滲透率不到2％，而雲霄飛車的滲透率卻達150％，歐陽志宏得到的結論是，受喜愛與肯定的智崴飛行劇院，因價格遠高於雲霄飛車，且需要另外興建室內場址，以智崴高階i-Ride為例，售價平均1,000萬美元，加上室內場址興建費用、內容拍攝與製作，總投資超過1,500萬美元。

歐陽志宏表示，為了讓大型遊樂場投資建置飛行劇院的總成本降至業者可接受的1,000萬美元，智崴將i-Ride重新設計，價格落在800到1,500萬美元，也推出500萬美元左右m-Ride和300萬美元的o-Ride，同時，規劃可移動式的場址，將建物成本壓至100萬美元以下，原本由客戶自行耗資大約200萬美元的影片內容，也將由智崴製作，採取承租模式，提供客戶播放，多管齊下，降低客戶選用智崴飛行劇院的成本。

他說，只要飛行劇院每年在大型遊樂場的滲透率增加1％，就有40座飛行劇院的需求，如以每座飛行劇院價格400萬美元推估，每年的市場新增商機就達1.6億美元，如此一來，智崴從設計、製造、到內容的一條龍統包模式，加上品牌優勢，未來將是智崴大展身手的時刻。

跟毛孩一起上班 舒壓兼提振士氣

商場上常說的，酒量等於業務量，套用在智崴董事長歐陽志宏身上的，應是飛行量等於業務量，過去平均每年飛行里程數大約22萬哩的歐陽志宏，2020年和2021年因疫情封控，幾乎降至零，2022年才又恢復到22萬哩，智崴營收也隨之回升。

受訪當天，智崴董事長歐陽志宏秀出手機飛行里程統計，截至今年10月，累計飛行里程數約21.9萬哩，如以繞地球圈大約40,076公里（折合24,902哩）推估，今年他又累計繞了地球將近九圈。

被疫情關在台灣二年多的歐陽志宏，除了喝茶、看書的興趣不變，帶領員工健身、運動，則是加大比重，他說，不能飛，「只有透過運動，修身養性」，思考公司更長遠的營運大計。

此外，他看過一些報告和統計，都認為讓員工帶寵物上班，可提高工作效率，剛好，他有個朋友飼養的黃金獵犬，生了一窩小犬，索性抱了二隻回公司，取名「大毛」和「二毛」，並成為公司有編號的「員工」，聘用專人養、陪玩。歐陽志宏表示，每次上班看到這「二位員工」，幾乎都是精神奕奕，笑容滿面，對提振工作士氣也大大加分，員工即使在上班時間，也可隨時與「大毛」和「二毛」同樂，也可申請將「大毛」和「二毛」帶回家過夜，也算是國內企業的罕見創舉。

歐陽志宏小檔案

◎現職：智崴資訊董事長

◎出生：1968年6月

◎家庭狀態：已婚，育有1子

◎學歷：國立中山大學電機系

◎經歷：宏碁公司研發工程師、微妙軟體公司總經理

◎興趣：喝茶、看書、運動

◎特殊經驗： 每年飛繞地球9圈