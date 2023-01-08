台經院吳中書專訪》接地氣、高EQ的愛妻學者

研究專長於貨幣政策與總經預測的吳中書，是台灣經濟學界唯一曾在台灣經濟研究院、中華經濟研究院、台灣金融研訓院等三大政策智庫擔任過董事長、院長，且是由純學術研究的中央研究院經濟研究所培育的國家經濟人才，長年在台灣大學經濟系授課，還一度在國立東華大學接任管理學院院長職務，集學術研究、高等教育，政策建言於一身。

然而，廣結善緣，總是掛著燦爛笑容的吳中書，是台北扶輪社的資深會員、高級顧問，因此跨越學術，結交許多企業界、各行各業的朋友。早年父親提醒他：「多聽聽社會的聲音，不要只關著門作研究」，讓吳中書更珍惜這般的接地氣機會，常能用高EQ的財經解釋，回覆新聞圈的政治敏感提問。

「我太太常說，『你們這些經濟學家。。。』」，學問淵博、答詢自如的吳中書，談起太座就完全招架不住。話說近期有一天，太座問起日圓兌美元匯率走勢，想要在適當價位兌換一些日圓，方便日後去日本旅遊時可以用。由於當時匯價已經從最弱的接近150元回頭，太座繼續逼問吳中書：「接下來日圓是會升？還是貶？」，吳中書回說：「都差不多啦，145左右」。結果，立馬換來太座一個衛生眼，還送上一句「你們這些經濟學家，話都說不準」。過沒多久，太座用線上換匯，換到146的更好價位！

實際上，吳中書妻子郭曼瑾早年是台大經濟研究所碩士，為前中央銀行副總裁、前中研院經濟所長許嘉棟的指導學生，財經學識自然基礎厚實，長年隨側入世的經濟學者，更能摸透吳中書不得罪人的處世原則。吳中書說，「這輩子最感恩的女人就是妻子」。兩人當年的戀愛故事，和台大校長管中閔與家裡「總書記」的愛情神話，在台灣經濟學界皆傳頌許久，間接告訴更多的學界後輩：學術研究終於經世濟民，社稷繁榮始自於修身養性。

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