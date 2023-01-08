台經院吳中書專訪》財政失信於民 經濟易陷不安

維繫國家、經濟發展，貨幣政策和財政政策應為相輔相成，以防禦景氣變動對於經濟穩定造成的破壞。台灣經濟研究院董事長吳中書指出，政府理當要善盡審慎的政策規劃與行動，卻常一看到景氣不好時，「就沒關係，財政就寬鬆一點」，四處大灑幣，本來答應的政策後來卻變得不一樣，久而久之，老百姓就對政府不信任了，政府的政策會因此比較沒有效果，反而造成經濟體系處於一種不安的狀況。

2022年11月逝世的2004年諾貝爾經濟學獎得主Edward C. Prescott，以學術研究政府的貨幣政策與財政政策，執政者一旦違反原先承諾的權衡政策，將帶來時間不一致性（time inconsistency）的問題，因此具可信度（credibility）的政策法則優於權衡，以避免政策效果經常在錯誤的時間發生作用，而加重對經濟金融情勢的紛擾。

財政政策是由政府規劃與執行的政策，會透過政府支出和稅收來影響經濟。吳中書指出，政府以審慎的財政政策為主，不在財政上過度支出，一旦過度支出容易造成財務赤字太高，國家債務餘額跟著高漲，很多負面的經濟影響跟著出現，如幣值貶值，通膨上升，國內資金外流，債留下一代子孫，1970年代的美國就是非常明顯的例子，市場的預期通膨很高，利率飆高破10％，失業率也跟著衝上10％。

「財政政策不該造成債務高漲、通膨上升，應搭配景氣周期循環」，吳中書說，經濟景氣上去，財政稅收會增加，景氣下來時，稅收自然減少，也是以長期觀點看財政支出的正確角度。Prescott的研究觀點在提醒，需求面的政策過於濫用時，上述的替換效果會消失；而且，政府經常在財政政策上食言，必會失去民心，政策效果也愈來愈沒效果。

全球經濟2022年第一季以來遇到多重挑戰，歐美大型經濟體表現不理想，國際經濟組織預測2023年全球GDP年增率恐將腰斬，吳中書指出，仰賴出口的台灣，2023年必將不可能有暢旺表現，「要有風險的概念，來看待2023年的經濟！」。台灣經濟研究院預估，2023年台灣經濟成長率2.9％，見不到過去4年的高度經濟成長，中美貿易戰、台商回流投資、疫情對科技製品出口的紅利，將逐漸消失。

「不可能期待一個經濟體持續的高成長，尤其台灣開發度高、進出口對經濟貢獻高」，吳中書表示，所幸台經院預估，2023年消費者物價指數CPI年增率1.95％，通膨也不到2％，遠低於絕大部份國家，在此情境下，台灣要持續進步就是往制度性改善、推動結構性的改變，努力重建法規，該有的法規鬆綁、競爭力的提升可以利用這段時間推動，等到景氣慢慢復甦的時候，結構性問題初步獲得解決，就能順水推舟、破浪前進。

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