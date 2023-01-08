台經院吳中書助台轉骨 接軌ESG國際舞台

金管會最新公布112年度「永續金融評鑑指標」，首度將有58家金融機構接受永續金融評鑑，提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險之能力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展。台灣經濟研究院董事長吳中書在專訪中指出，台灣現在處於轉骨的時候，朝野要能勇於做出突破的事情，會有更多的指引帶領各界投入永續發展、落實ESG，這和數位轉型一樣重要，也需要有廣大的平台容許更多元的參與者一起加入，台經院專長於產業發展研究、熟悉中小企業生態的政策智庫角色，他優先成立「ESG永續發展中心」並主動邀請產業界共同行動，「大家要真正做一些事！」

趁隙轉型 政策智庫推一把

問：2022年廠商去庫存的難題很大，董事長帶領研究團隊建構的台灣採購經理人指數PMI，已預判這波產業調整要到2023年第三季才能稍見緩和。董事長認為，台灣仍要持續進步，哪些部分是現在能夠著力之處？

答：我相信景氣低迷會持續一陣子，國人這個時候會希望政府能夠採取一些措施，以台灣企業廣泛布局國際市場的情況，全球景氣都不好的時候，仰賴出口的台灣經濟要表現的好，實在不太可能。若要延續產業競爭優勢，反而現在是調整長期結構問題的好時機，包括法規的更替，不必動用財政支出；也有許多國際發展趨勢我們落後人家蠻大的，像ESG議題，若能在這時候急起直追，肯定能對我們台灣帶來加分。這個狀況，政策智庫對政府在政策研擬、法規鬆綁等方面的協助就很重要。

問：永續發展、ESG這般的前瞻議題，財經研究智庫能關注、且有研究產出的嗎？

答：我在台灣金融研訓院任職時，就結合中華經濟研究院、資策會，參考國際作法進行進行我國永續分類標準雛型，研議製造類、營造類、運輸及倉儲類等三大產業、共22項經濟活動及12項前瞻經濟活動，目標是發展成為適合我國產業環境及永續發展目標的永續分類法。後來，又加入「該如何與金融業溝通」的議題，討論金融業評估產業界永續實作的可能態樣，也發展出近來的「永續金融評鑑指標」，這些都具有引導的作用，吸引產業逐步往比較理想的方向前進。

產業鴻溝深 亟待弭平癥結

問：這是非常企業顧問實作面的工作，為什麼董事長連續透過各智庫投入？

答：我有得到企業界許多訊息，對於永續相關、碳排盤點、替代能源選擇等等，業者都相當觀望，因為不懂得政策的走向，像石化產業不清楚未來的能源政策，也不明白國際規範已大罩臨頭，一不小心觸法就被罰款，竟然有業者說，「寧可被罰款，也不投入調整」。

到底問題的癥結在哪裡？政策和產業、國內和國際，彼此間很明顯存在鴻溝，大企業都有這樣的困擾，占台灣整體企業98％的中小企業更是手足無措，我們統計過，ESG相關的評比，全球現在有600多個，永續相關的指標有4,500個，許多部份也還繼續增加，台灣自己又該如何做出國際認同，且能接軌全球供應鏈的版本，例如台灣強項的半導體產業，和歐盟碳邊境調整機制CBAM有所不同，還有國際間有很多採取財稅措施來改善企業ESG行動，以便於推動可長可久，台灣至今沒有部會要承擔總攬角色，這些都是智庫該出手盤點資訊、深入研究並提出政策建言的空間！

問：台經院為民間研究機構，仍有財務等營運壓力，您如何說服董事會動用院內資源投入永續議題？

非營利導向 但「必須做！」

答：台灣經濟研究院是中國信託與台泥共同出資成立，我很感謝創辦辜家邀請我加入台灣經濟研究院，這是一個民間機構，不同於我先前任職的中經院、金研院多來自政府資源，台經院的規模是中經院的一倍，創辦方也對我相當尊重，新一屆董事會成員空出5、6位讓我自己選，我希望台經院董事會就是資源大平台，借重學者專家一起完成並發揮經濟智庫的社會責任，提供建言，為國內的經濟發展貢獻心力。接任現職未久，我召集台經院旗下9所、各研究中心說明我倡議ESG研究的想法，成立「ESG永續發展中心」，由台經院長張建一帶領推動中小企業ESG永續發展。我強調，這個中心不接政府計畫，不受政府部會限制，將來也可能不會賺錢，卻是智庫義務上「必須做！」

吳中書小檔案

◎現職：台灣經濟研究院董事長

◎學歷：美國西北大學經濟學博士

◎經歷：台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長、台灣經濟學會理事長、國立東華大學管理學院院長、中央研究院經濟研究所兼任研究員、國立臺灣大學經濟系兼任教授

◎研究領域：貨幣理論及政策，國際金融，經濟預測

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