環球晶圓董事長徐秀蘭 建構韌性供應鏈

以「企業家奧林匹克」之名享譽全球的《安永企業家獎》日前公布2022年得獎名單，環球晶圓董事長徐秀蘭榮獲年度大獎及〈鴻圖擘建企業家獎〉，將於2023年6月代表台灣與世界各國的年度得主共同角逐《安永世界企業家大獎》殊榮。



企業永續經營及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）已是全球產業新標竿與新顯學，今年《安永企業家獎》主題為「鴻圖擘劃、榮光永續」，在近年快速變化的全球趨勢與產業環境中，台灣企業家們持續發揮卓越堅毅的影響力與領導力，帶領企業邁向永續經營之路。



徐秀蘭表示，「原本我一直推辭參加《安永企業家獎》競賽，因為台灣有太多優秀企業家，但幾位前輩說參加競賽可以增加台灣能見度，所以鼓勵我參加。這是個很大的榮耀，對我個人來說也是很大的驚喜與意外。這個獎的肯定是給全公司，主要是看到環球晶圓這幾年成長了幾十倍，我只是代替整個團隊領獎。環球晶圓在各國都擁有出色、優秀、非常令人感動的團隊。」



半導體職場上 沒有性別



在以男性為主的半導體產業職場，徐秀蘭身為一位女性卻有如此突出的成就，她表示，半導體職場上沒有性別，只要有強項突顯出來就可找到很好的位置。



徐秀蘭表示，在環球晶圓及中美矽晶和很多半導體公司，內部幾乎沒有性別意識，不會因為是女性工程師工作量就會少一點，或因此會有男性工程師幫忙你。環球晶圓也有很多優秀的女性工程師，或是採購及會計團隊幾乎都是女性，沒有因性別而進不了別的部門。「我覺得性別不會是優點也不會是缺點，真正的天花板是自己，自己的企圖心、自己的能力、自己願意付出投入時間精力有多少，天花板在這裡而不在性別。」



減碳、地緣政治 永續新議題



而企業永續議題已經是全球性公司必須面對的挑戰，環球晶圓在全球9個國家共有17個矽晶圓廠，美國德州的新廠會是第18個廠。環球晶圓董事長徐秀蘭表示，永續除了傳統的節能減廢再利用，新議題還包括了減碳及地緣政治。



徐秀蘭表示，永續分成二個部分來看，一是廢水廢氣如何減少及減廢再利用。新議題近幾年增加很多的面向，包括減碳、地緣政治等都是必要考慮的議題，現在最大的議題除了傳統應該做的之外，還有如何多用綠電與減碳，也是重中之重。



對於地緣政治風險，徐秀蘭認為也是永續考慮的一部分，但企業能做的是在廠域上做好規劃，盡量讓公司有較高的韌性，找到其他的解決方案，避免生產據點集中在同一地方，才不會因為一有意外發生就無法服務客戶。



徐秀蘭強調，在承擔地緣政治風險情況下，新全球化（new globalization）已經發生。過去的國際化講的是產品賣到全球各地，現在要在全球各地生產供應當地的需求，也是全球在地化（glocalization），雖然對當地來說是在地供應商，但對台灣來講是全球布局。若萬一發生地緣政治問題時，採用新全球化及全球在地化，能減少對環球晶圓的衝擊。



在綠電的部分，徐秀蘭表示，環球晶圓全球各地據點都有自己的方案，例如丹麥的據點已有5成用電是綠電，預計2024年底可以百分百用電都是綠電，連水都是回收再利用。但有些廠要提高綠電比重較為辛苦，每個國家遇到問題不同，所以環球晶圓讓各廠提出自己的解決方案，但對集團來說，2050年零碳排放目標是一致的。

心中兩大信念：敬天愛人、天道酬勤

環球晶董事長徐秀蘭一路不斷壯大中美矽晶及環球晶圓集團，心中堅持的兩個企業家精神就是敬天愛人及天道酬勤。徐秀蘭說，自己個人最崇拜的企業家是京瓷（Kyocera）創辦人稻盛和夫，環球晶圓與京瓷有緊密的業務往來，雖然沒有見過他的面，但之所以很尊敬及很佩服他，除了是創業幾十年來從沒虧過錢，另外就是很景仰他的企業家精神，一進京瓷就可以很清楚看到他寫的四個大字「敬天愛人」。



徐秀蘭表示，她一直相信天道酬勤的道理。「中美矽晶加環球晶圓合起來員工快1萬人，因此我督促自己要非常認真，因而我們的團隊也非常認真，以天道酬勤來督促自己。」徐秀蘭跟團隊說過很多次，若很難做決定時，思考是否符合敬天愛人的原則，若此產品的毛利率很好，但可能毒害當地或大量用電造成水污染等，這事就不能執行，因為敬天愛人這條規則就檢視不過。



徐秀蘭強調，有檢視也有督促，就會讓自己跟團隊不會有不一樣的方向，也不會走錯方向。例如稻盛和夫幫助日航時，他只領1塊錢薪水，是希望把日本名字掛在航空上的公司不要破產，用這個想法帶動他全部的同仁，對此徐秀蘭覺得很感動。所以用敬天愛人決定這事該不該做，用天道酬勤督促自己是不是夠勤勞。

徐秀蘭小檔案

◎現職：中美晶、環球晶、台特化董事長

◎出生：1961年

◎學歷：美國伊利諾大學電腦科學碩士

◎經歷：中美晶副總經理及總經理、菱光總經理

◎榮譽：2022《安永企業家獎》年度大獎