東方匯理白志堅 台灣綠色金融推手

編按：法商東方匯理銀行在台北開設分行41年來，法籍總經理首度接受台灣財經媒體獨家專訪。工商時報獲此榮幸走進位於台北信義區的新辦公室，和台灣區執行長白志堅（Benjamin LAMBERG）與重要主管在多功能會議室裡採訪，同時連線的還有人在香港的東方匯理銀行亞太區主管。這一群國際經理人沒有滿口高深的金融用詞，而是高興地談起自己的同事們「太穩定」，辦公室內常要創造不同的驚喜或是新知識學習，激發與法人客戶的動動腦。如果需要，進門的落地大紅酒櫃就有法國產地直送的獨家好酒，自己倒一杯靜靜欣賞法國殖民時代的老照片，嘗試瞭解著當年Banque de l’Indochine的榮光。

綠色金融、ESG是現在市場上最夯的議題。作為全球綠色債券發行量排名前三的東方匯理銀行，位於法國巴黎的總部早自15年前，就邁步往該方向走，2017年就在台灣發行第一檔美元計價綠色債券，「我們還大隊人馬到期交所敲鐘慶賀」東方匯理銀行董事總經理紀昀佐說，「引入新知識」是外商銀行對台灣市場的重大事務，綠色金融議題正是近年的成就之一。

及至即將跨入2023年的今天，東方匯理銀行在綠色金融穩步踏實，亦成為銀行成長的主要關鍵，更是歐洲金融業支持能源轉型的關鍵作為，集團管理層三巨頭Dominique Lefebvre、Philippe Brassac和Raphael Appert，代表銀行一字排開，面向全球承諾，以農業為本名的銀行自是最貼近土地，綠色金融為經營本質沒有二話。

發行綠色債券 落實ESG一大步

在台灣，東方匯理銀行在環球投行傳統業務之外，綠色債券的發行，成為本地金融機構不時向東方匯理銀行台北分行敲門的理由，而2020年到任台灣區執行長的白志堅，帶入了更多的創新點子，讓綠色金融展現更為璀燦。2021年5月在櫃買中心發行的「互惠共榮綠色債券」，是第一個小小落實。

依據公開資料，此檔綠色債券為7年期、總金額新台幣17億元，約當5,000萬歐元，是全球永續發展融資市場上第一檔加入「互惠共榮」設計的債券，募集資金全數用於台灣離岸風力發電專案的融資；同時，東方匯理銀行台北分行提供一筆公益性質的捐款予Plastic Odyssey，這是一項積極減少海洋塑膠垃圾污染的全球專案。法國農業信貸集團及法國農業信貸基金會（Grameen Credit Agricole Foundation），自2018年起即支持該專案，是金融業界共同挹注、促進永續環境和社會責任的努力之一。

創新交易案 助台灣連結國際

歷練過國際金融市場的前瞻新知，隨著白志堅進入台灣，由東方匯理銀行台灣團隊及本土法金客戶將之確切落實，「不只是完成一宗創新的交易案，它開啟了台灣與國際連結的永續發展債券市場新篇章。」白志堅說，互惠共榮架構的重要元素是相關機構，包括債券投資人、發行財務顧問、發行人都一起做，共同為永續環境和社會責任作出貢獻，最終取得的成果將為所有人共享。

東方匯理銀行的環球投行業務，服務於大型企業和金融機構，依市場潛規模，應當是像穿了隱形斗蓬的貼身保鑣：責任重大、卻絕不現身。有趣的是，該行台灣企業客戶中鼎集團，今年卻主動宣布，東方匯理銀行將提供中鼎旗下俊鼎承攬的「中能離岸風場水下基樁製造工程」，共新台幣8億元「綠色保證函」，是東方匯理銀行全球首個與永續性發展連結的綠色保證函額度，以專案融資支持臺灣的能源轉型及離岸風電產業供應鏈本土化政策。

這又是一個白志堅最想做的創新綠色金融個案。東方匯理銀行台灣團隊陸續完成的綠金佳績，在市場上口耳相傳，白志堅透露，銀行40年前的企金客戶因此主動舉手，拜託東方匯理協助構想客製化的綠金產品，這家公司正是鋼鐵業大咖的中鋼。

隨全球貿易融資的成長，東方匯理銀行估測，及至2027年，將成為一個上兆美元規模的市場，ESG正是促進全球貿易和供應鏈永續性的關鍵趨勢。白志堅說，全球供應鏈上有眾多的台灣企業，像中鋼都願意主動啟動綠色金融，以ESG維繫企業長青，相信在東方匯理銀行的專業協助下，將能完成貨真價實的永續發展。

白志堅（Benjamin LAMBERG）小檔案

◎現職：法國東方匯理銀行台灣區執行長

◎學歷：法國巴黎大學財務金融系、英國威爾斯大學工商管理碩士、歐洲工商管理學院INSEAD新加坡分校領導力高管課程、英國劍橋大學永續商業學程

◎經歷：法國東方匯理銀行全球債務市場主管、亞太區信貸產品線主管、中期票據和私募全球主管、德國Dresdner Kleinwort銀行法金產品主管

◎社團服務：法國工商會（CCI France Taiwan）理事長（2022～）、中國資本市場委員會副主席（2017～2020）、亞洲證券業與金融市場協會ASIFMA信貸委員會主席（2015～2017）

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