東方匯理白志堅專訪 》創新力兼顧變現力 深得客戶心

帶領法商東方匯理銀行台灣團隊的台灣區執行長白志堅（Benjamin LAMBERG），站在台北信義區高樓層餐廳，舉杯法國香檳，感謝同桌來賓的光臨。

接著，手拿餐廳專業準備、冰冷適中的香檳杯，白志堅專心地靠向嘴唇，小飲一口，沉浸於法國香檳的香氣和圍繞的小汽泡。就幾秒鐘的品味，白志堅完全投入。隨之，左手作出手勢親了下嘴唇，略為誇張地發出讚嘆聲，波！

法國人特有的法式餐桌行為，從小在巴黎長大的白志堅，像陽光空氣水般的自然。即使他已經離家並在亞洲工作將近10年。只是，包括大學時主修財務金融科系的時間加總計算，白志堅與金融專業為伍逾25年，國際銀行家的職涯，練就了因地置宜的談話技巧。重點要出來了。

「進口香檳酒關稅今年從原來的20％降為10％，對法國香檳開拓台灣市場非常重要。」白志堅認為，台灣好朋友應該有適當品味法國好物的權利。

法國香檳產區的氣泡酒，是台灣市場所稱的香檳酒，今年來關稅降為10％，提案修法立委林楚茵提出的重點包括，法國為我國在歐洲第五、全球第20大的經貿夥伴，商業往來頻繁，現任總統馬克宏任內，台法關係達成多項歷史性突破，針對法國香檳酒關稅合理化修法，確切達成民眾實質受益，也能鞏固台灣法國邦誼，強化台灣對外關係。

白志堅在離開歐洲家鄉、前進亞洲市場，為的就是法商東方匯理銀行。這是一家專門服務機構投資人的法商投資銀行，有公開的法人客戶數逾3,600家。白志堅從法國總部歷練到亞太區，專事過全球債務市場業務、信貸產品線、中期票據和私募部位，加上擔任台灣區執行長職務需接觸「全產品線」，主動極積的個性趨使下，他直覺為東方匯理銀行定位為台灣客戶和國際市場、台灣資金和國際金融、台灣和國際社會三層同心圓的最大核心。

在香港分行任職時，白志堅就有過把東方匯理銀行擔任港、法交流平台、無限放大新業務的經驗。那是2014年間，中國官方正透過香港市場推動人民幣國際化，巴黎亦與法蘭克福等歐陸金融市場爭搶東方之珠。白志堅以東方匯理銀行中期票據私募全球聯席主管暨亞洲債券分銷主管的角色，把離岸人民幣業務推銷到巴黎。相較於英國倫敦，巴黎的人民幣業務為貿易帶動，還有來自非洲的人民幣需求，白志堅積極站到市場第一線，向亞洲客戶引介巴黎RQFII商機，成功地帶給巴黎一片東方紅的氣勢。

「投行業務隨著時代、市場而有不同的創新呈現。」白志堅樂於分享個人的專業經驗，也因身為歐洲和亞洲的交流中介、跨產業和金融的融合，總是有談不完的新點子，而東方匯理銀行貼近土地的農業銀行本質，他也總能把複雜的金融交易扼要說明，深得本地法人客戶大心。

讓複雜的金融，回歸簡樸的真實。白志堅把東方匯理銀行的土地精神與前瞻創新，一路帶來台灣，加持扎根台灣市場逾40年的東方匯理銀行台灣團隊，拓展在地法人客戶急需的綠色金融業務，利用搬遷新辦公室機會，以天然綠林為員工工作環境，不設總經理辦公室，上班制度也更新為彈性工時，每周有兩天可以居家上班（WFH），東方匯理銀行的企業形象煥然一新。

白志堅派任台灣剛滿兩年，外人細數「看的到」的銀行工作成果豐碩，實際上，他還默默地做了很多社會參與，投入法國工商會促進台法商務、擔任法國新創團隊輔導顧問，加入歐洲在台商會低碳行動聯盟（ECCT LCI），到各地邀集台灣中小企業加入歐盟低碳行動，甚至進入台灣的大學院校參與高階人才培養計畫，如最近的台大國際引路人計畫，一同培育國際人才，並為優秀外籍人才，開拓留台服務的道路。（禁止酒駕、飲酒過量、有害健康）

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