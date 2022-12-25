崇友游本立謹慎接單 避免斷鏈危機

在日立併購永大並下市後，崇友實業成為唯一的純本土品牌大廠、唯一的股票掛牌公司。近年原物料價格高漲、衝擊製造業，崇友總經理游本立表示，建立管控機制、相對保守接單，並且擴大投入市場成長的高速梯，明年就有國產最快的每分鐘360米高速梯將問世，期許2023年、崇友50周年時，能達成營業額50億、EPS 5元的目標。

近三年來，因疫情造成原物料價格大漲、製造業大國的中國大陸鎖國，使得全球供應鏈斷鏈，游本立表示，雖然國內房市景氣不錯、建商推案量大，帶動新梯需求，不過去年鋼鐵股、航運股大漲，電梯出貨都是二、三年前的合約，遇上材料成本大增了10～15％，雖然售價也調漲了5～10％，不過毛利還是下滑，所幸這幾年來已經建立一套從銷售、工廠、工程、維保的成本管控的機制，讓造成的傷害降到最低。

不僅賣設備 更賣維修保養

拜近年房市大好之賜，崇友電梯在手合約有5,000台，約能支持二年新梯營收無虞，在新梯銷售上，並沒有在景氣大好時一昧的擴大接單，而採取保守的策略，考量供給跟維保人力，在有效、有限的資源下，在銷售端進行量的控管，如少去爭取削價、統包合約。他指出，電梯賣的不僅只是設備，更重要的在於工程和維保人力，如大量訂單出貨卻沒人安裝、維保，就要付出相當大代價。

即使近來原物料價格已有回檔，不過市場要完全回歸正常化，恐怕還需要很長一段時間，事實證明，游本立的謹慎接單策略、建立採購端機制，把產品、供應上的衝擊降到最低，崇友並沒有因斷鏈而有出不了貨、出貨不齊全的問題。

國內電梯市場每年穩定需求在1萬台上下，房市好時多些、房市差時少些，變動不大，在日商電梯大廠競爭下，崇友發展高速梯，也是擴大競爭利基的一大利器。

游本立表示，崇友有三個品牌：主攻住宅市場、中速梯的「崇友」、鎖定高速進口梯代理的「Toshiba」，及高速梯自有品牌「堅尼西斯」。

雖然高速梯需求量可能不到總量的一成，不過近年30層以上的高樓層商辦、廠辦、飯店興建規模大，而台灣的土地愈來愈貴，房子只會愈蓋愈高，每分鐘180～240米的高速梯需求，也會愈來愈大。

抓住商機 力推本土化高速梯

面對外商電梯廠的挑戰，游本立表示，崇友這幾年來一直在推動國產自製、本土化不依賴進口，完全自己設計研發製造的「堅尼西斯」，速度已可達每分鐘300米，明年會有每分鐘360米的產品推出，也會準備開發雙層車廂的產品。

至於維保業務，目前崇友維保電梯已超過4萬台，使用超過20年的則有1.1萬台，汰舊換新需求逐年增加，從以前每年300多台，增加至600多台，每年也穩定新增1,500台維保量。

他指出，新梯銷售業主是開發商，重視的是品牌；而汰舊換新的客戶是社區，重視的是維保的服務品質，崇友配置了800人的維保人力，光舊梯備品維持在3億元左右、可以隨時支應40年來各種維保零件需求，崇友的維保品質已建立口碑。

高速梯品質優 進軍海外利器

明年將屆50周年的崇友，已是本土電梯第一大廠，籌劃三年多的「進軍海外」也是擴展集團版圖重要的一塊拼圖，日前崇友在馬來西亞銷售了8台每分鐘180米的高速梯今年10月完工，成為最好的展示樣梯，這也加速了規劃跨入東南亞市場的進度。游本立表示，不管代理或深耕當地、設置產線，都在規劃藍圖內，不過還未到最後的評估階段。

過去1995年崇友也曾與東芝合作、1999年進入大陸市場，不過五年前因為整體局勢不利，目前在大陸僅剩電梯零件貿易業務。游本立表示，過去有大陸經驗，馬來西亞高速梯訂單的完工，確實加速了規劃進軍海外市場計畫的進程，要銷售到國外，當地得要有樣梯，就能代表這家公司的實力與技術。

以馬來西亞這個項目來說，業主來台灣參觀了三次，認為跟進口梯不相上下，才下了訂單，崇友提供足夠的備品、永久技術服務。

游本立表示，崇友品牌在東南亞還算小有名氣，當地整梯供應鏈多以美國、瑞士、日本、德國等世界大廠為主，不過這些大廠在中國設廠品質不一，最大的優勢是低價，比起原廠價格低了3～4成；但業主要買好的高速梯，只能和和原廠買，價格昂貴，而台灣做出來電梯品質不會輸給全球大廠，價格也介於原廠和大陸製造兩者之間。

至於是否考慮在海外設廠？游本立表示，東南亞市場大、土地租金成本並不高，以崇友幾乎沒有銀行融資、負債的財務實力，作資本支出設一個廠、建立整個銷售網並不是太大問題。

游本立小檔案

◎現職：崇友實業總經理

◎年齡：63歲

◎學歷：台北工專（現台北科技大學）機械工程科

◎經歷：崇友實業電梯工程技術人員