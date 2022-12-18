Gogoro姜家煒專訪》淨零轉型 運具電動普及化

問：近兩年台灣電動機車銷量、市占表現停滯，你認為行業發展是否進入撞牆期？後市如何看待？



答：台灣電動機車銷量在2019年前衝上16.8萬輛高峰後，近兩年確實有所下滑，但我並不認為產業發展進入撞牆期。



一個產品進入市場，本來就有不同發展階段，會從Innovator、Early Adoptor，到Early Majority、Late Majority、Laggards；現階段的銷量修正，只是電動機車進入大眾市場前必經的過程。



過去幾年Gogoro做很大的突破，產品線一路從高階產品到推出家庭用車，從兩顆電池的白牌車款，到一顆電池的綠牌車款，一直努力降低電動機車進入門檻。



我們還響應工業局的號召，努力推動傳統機車行轉型，加入特約推廣站的機車行與去年比起來有大規模的成長。



政府提出的台灣2050淨零轉型有四大策略，包括能源轉型、產業轉型、生活轉型與社會轉型。Gogoro在「產業轉型」可以扮演關鍵角色，七年來，我們將電動機車做到10％市占率，產業自身努力非常重要。接下來我們會更努力，也期待政府能夠「持續且穩定」地支持產業轉型，給「運具電動化」持續往前推進力量。



此外，Gogoro的經銷服務會有新的面貌，很快可以看到我們明年的做法。明年，大家將在街頭巷尾，看見很不一樣的Gogoro！



問：你如何看待基隆市長當選人謝國樑提出的送Gogoro（同等級）的政見？



答：台灣正處在淨零排放和產業轉型的關鍵時刻，只要願意投入運具電動化的領域，推出友善電動機車的政策，我們都很樂見與支持。



問：中油將於明年推出自行開發的電動機車公版電池系統，是否帶來威脅？



答：Gogoro的願景是改變人們使用和分享能源的方式，只要是加速實現運具電動化的作為，我們一定支持。Gogoro和中油一直都是很好的合作夥伴，全台的中油加油站已有不少Gogoro換電站進駐設置，提供車主便利服務。



我們對自己建立的能源網絡深具信心，相信會是許多發展電動機車業者的最佳夥伴，不怕競爭。正如許多超跑車廠會採用AMG引擎造車，Gogoro高競爭力的機電、能源網絡系統，也可能成為電動機車界的AMG。

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