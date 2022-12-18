Gogoro姜家煒專訪》點數拓市 搶攻移動隨經濟

問：Gogoro Rewards計畫的原因與成效？



答：Gogoro Rewards計畫的推出，我們要解決兩個問題：「成本」與「使用者習慣」。



成本是最大的問題。Gogoro從電動機車的造價、電池、養護、體驗等各面向努力降低成本。電車造價方面，Gogoro經過多年開發，產品線已經涵蓋所有價格帶；電池則透過增加容量的方式，努力把成本努力往下推，讓消費者有機會享受到低成本的能源。



第二要解決的問題是「使用者的習慣」。過往教科書常說要教育消費者，我卻認為應該要去配合消費者既有的習慣，才能降低產業跟產業間的隔閡。



機車騎士願意踏出油轉電的第一步，就是很大的突破，Gogoro要做的是設法為車主做更多，支持他們持續使用電動機車。



基於上述兩個重點，Gogoro Rewards計畫應運而生。透過與台新銀行合作，發行Gogoro Rewards聯名卡，讓車主所有的刷卡消費都可變成紅利點數，折抵電池資費，降低車主負擔。



網路跟智慧型手機催生了隨時隨地使用便利服務消費的「隨經濟」，我們思考在不改變既有消費行為的前提下，加上隨時隨地的回饋，降低用戶的移動成本，創造全新的「移動隨經濟」生活型態，持續降低電動機車進入門檻和持有成本，大家會自然而然的選擇、並愛用電動機車。



Gogoro Rewards活動推出以來，點數計畫有超過10萬用戶加入，發出的點數高達200多萬點，且陸續累加中。

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