姜家煒：跨界共創Gogoro新生態

智慧電動機車業者Gogoro，今年不僅股票在美國那斯達克成功掛牌，成為台灣第一家獨角獸企業，10月更迎來公司成立十年來最大規模的組織改造，Gogoro創辦人陸學森將公司最重要的home base，交給剛滿30歲的姜家煒，出任Gogoro台灣總經理，成為上市電子公司中最年輕的舵手。



姜家煒表示，Gogoro下一個五年要挖掘無限「可能性」，透過跨界合作，來創造讓更多人能夠輕鬆使用電動機車的環境，實踐Gogoro生態系的優勢，讓每個人都有機會參與永續移動生活。以下是姜家煒專訪紀要：



問：Gogoro推動三大事業整併，組織架構重整的目的？



答：Gogoro的企業藍圖很清楚，每五年一個階段，頭五年是「可行性」評估，全力投入打造創新的科技與服務，包括電動機車、智慧電池、能源基礎建設等。



第二個五年，Gogoro進入「可靠性」評估階段，這邊指的不是產品的可靠度，而是要讓民眾相信電動機車可以成為他的一個選項。第一款電動機車Gogoro 1的推出，讓民眾知道Gogoro的造車能力，但要讓更多人可以入手，就必須要有更親民的車款，所以開始有2系列、3系列、綠牌的VIVA等其他車款的推出。



車主數量的快速成長，也促使Gogoro加速能源網絡、電池交換站的建設，如今在全台Gogoro的換電站已達2,400座，在六都，Gogoro換電站與加油站的密度差距已不到2％；Gogoro的動力電池也經歷三次改版，容量大幅提升，讓民眾相信電動機車、電池交換可以是他日常的選項。



Gogoro的下一個五年，要挖掘無限「可能性」，要透過對外跨界合作，帶來更多創新的可能，讓更多人能夠輕鬆使用電動機車。我們推出Gogoro Rewards計畫，透過與台新銀行的合作發行聯名卡，讓車主的每筆消費都能產生紅利點數，全數折抵電池資費，降低車主負擔，就是Gogoro推動跨界合作重要的一步。



問：上任總經理後，你設定的營運目標為何？



答：Gogoro第二個五年期間，旗下幾個事業體獨立運作，各自打下穩固基礎。但我們也發現，很多資源可以更有效被整合、串接，發揮出更高的綜效，因此有了這次的組織再造行動，為Gogoro爭取對外合作增加更多籌碼。



例如過去Gogoro Network蓋設換電站時常會遇到阻礙，但透過GoShare的資源，讓共享電動機車服務成為社區的公設，換電站也可順利進社區，這就是整合的綜效。



自上任台灣總經理以來，我在全台跑、做前線田野調查，從前端銷售、加盟主、到各部門日常運作都深入了解。接下來就會在更有脈絡的構建戰略和戰術，在關鍵地方、導入必要資源，訂定明確目標，讓我們的員工可以往前大步邁進。我有信心，經過這波的調整，集團會發揮更大的綜效。



中長期來說，Gogoro更要透過合作夥伴的力量，組電動機車台灣隊，引領全球淨零排放的潮流。我喜歡交朋友，朋友愈多愈好，與夥伴探索更多面向的合作，一起互相成就，所以Gogoro的下一個五年，目標就是要實踐Gogoro生態系的優勢，讓每個人都有機會參與永續移動生活。



問：微型電動二輪車開始納管，Gogoro是否考慮發展微型二輪車？



答：電動車就是兩個大元素：馬達與電池。不管是綠牌電動車、白牌電動車、微型電動車、奈米型電動車，重點還是要回到電動車的核心技術。



電動車很重要的一點就是安全，過去微型電動二輪車就是沒經過國家法規審核，有很大的機率可以爆改車，且沒掛牌。這次納管後，可望有效提升微型電動二輪車使用者與用路人安全的規範，我們都很樂見與支持。



針對輕小型二輪車市場，Gogoro在2019年推出Gogoro VIVA，把綠牌機車市場帶到新的高度，未來只要台灣市場有需要，Gogoro不排除任何可能。

姜家煒小檔案

◎現職：Gogoro台灣總經理

◎出生：1992年

◎學歷：成大交通管理科學系碩士

◎經歷：oBike/APEC營運部經理、foodpanda/台灣區營運總監、GoShare新創事業總監

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