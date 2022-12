柯之琛：Give Back內化為大摩人基因

業績優則公益慈善,讓外資不再冷冰冰

摩根士丹利在台開業迄今32個年頭,伴隨全球金融市場行情更迭,始終維持亮眼營運水準,台灣區執行長柯之琛「業績優則公益慈善」,將大摩五大核心價值中的「回饋(Give Back)」完美落實在台灣辦公室,將公益慈善行動昇華到可延續、非一次性,讓外資金融業多了人情味,不再是冷冰冰的刻板印象。

摩根士丹利集團的五大核心價值包括:做正確的事(Do the Right Thing)、客戶優先(Put Clients First)、以卓越的思維領導(Lead with Exceptional Ideas)、致力於多元與包容(Commit to Diversity and Inclusion)、回饋(Give Back)。前四項價值與商業活動、內部管理關聯度較高,是樹立摩根士丹利成為金融業領頭羊的核心,「回饋」卻是將大摩影響力擴張到不同領域的關鍵價值。

柯之琛說,在進入摩根士丹利開始學習「回饋」的價值觀前,在其他公司其實沒有被訓練、教育或啟發除了工作以外的事情,直到加入摩根士丹利後,發現到大摩所承諾的回饋是「真的在做」,而不只是一句口號。

摩根士丹利自2004年開始投入台灣公益,響應集團Bright Minds Award Program計畫,主軸原本是放在教育跟醫療部分,先是與資優教育學會合作13年,共計資助200位以上清寒資優生,接著於2018年後與另一個夥伴「失親兒基金會」合作,主軸還是放在教育層面,並於寒暑假舉辦營隊,透過團隊合作活動教育,啟發孩童的自信心。

從資助清寒資優生到失親兒,再到資助逆風劇團這樣協助「高風險少年」的體制外教育劇團,不免令人好奇摩根士丹利尋求公益合作夥伴思維的轉變。

柯之琛回憶,大摩經過多年資助弱勢資優生這樣的「拔尖」公益慈善計畫後,柯之琛在與友人分享慈善活動時,也思考將公益資助的層面向「扶弱」靠攏,相望將善進一步推廣出去。同時,公益活動領域對他而言是一個逐漸累積與堆疊的情緒,多年前參與扶助失親兒基金會,初見基金會當時的執行長,從對方一言一行中深刻體會到強烈愛心,也在與受資助兒童們的交流中深受感動,便更堅定自己多參與慈善活動的意向。

去年在因緣際會下認識逆風劇團,柯之琛說,決定是否成為資助夥伴前,摩根士丹利所做的準備並不少,落實要做就做到最好的宗旨,由同事李雅欣審慎評估逆風劇團是否與大摩的慈善計畫相契合,深入了解後發現,逆風劇團身為體制外教育團體,團員多是所謂「高風險少年」,劇團不僅提供一個庇護所,團長本身更花費大量時間陪伴與支持這些少年,因此,當大摩有意資助逆風劇團,公司內部同仁全員表達支持。

柯之琛強調,摩根士丹利的同事中有非常多人參與相關的慈善活動,這是自發性的,「我們不能勉強所有同事,」但從Give Back核心價值出發,提供公益慈善的管道與平台,同事都能體會到比起「聽說」,當自己去參與時,得到的是截然不同的體驗。

善的力量 不是單行道

在許多人的觀念裡,都認為公益慈善是有能者對弱勢一方單方面的給予,但摩根士丹利台灣區執行長柯之琛以多年參與經驗提出,當受資助的對象逐漸茁壯,獲得認同、並有自信化身為另一股幫助其他弱勢者的力量時,慈善就有了雙向的意義。

柯之琛認為,不少弱勢群體孩童長期接受來自有心人的幫助,若是物質條件逐漸獲得改善,或是培養起更多的自信心,開始覺得自己有能力去幫助別人,這是比原本公益慈善立意產生更正面的結果,意味著被幫助者不是只有接受,也可以為其他人做出貢獻,化身為給予者。像是大摩正規畫與逆風劇團的團員一起執行公益,包括預計以高壓水柱一起清洗人行道,以及共同執行舊衣回收計畫等。

除了被幫助者成為幫助其他弱勢的一股新力量,善的雙向力量也反映在摩根士丹利同事身上。舉例來說,摩根士丹利資助88風災受災戶兒童的計畫至少持續了六年,當同事下鄉服務,與被資助的孩童交流聊天後,沒想到參與的同事反而深深被受災戶兒童不放棄生活熱情的態度感動,認為自己從這樣的慈善活動中得到更多思考與反饋,自己才是被幫助的對象。

摩根士丹利憑藉在台灣有限的人力與資源,儘管無法變成一個專業的慈善機構,然一直以來,同仁努力參與、從旁協助,更想透過致力於公益慈善的活動拋磚引玉,將大摩所資助的慈善團體介紹出去,讓他們獲得更多贊助與幫忙,當有更大企業來參與,使這些團體得到更多財務與時間上的資源,受資助團體更茁壯後,便可幫助更多有需要的小孩,把善的力量再擴大、向外發散。

談到拋磚引玉與雙向概念,柯之琛不忘提出台灣區辦公室喬遷過程發生的小插曲。大摩台灣辦公室不僅所有會議室均以原住民族名命名,柯之琛第一時間更將點綴辦公室的藝術品鎖定原住民創作,一方面替跨國集團的台灣營運基地增添一抹在地風采,亦讓台灣甚至國外的同事有機會接觸原住民文化創作,一舉數得。

柯之琛小檔案

◎現職:摩根士丹利台灣區執行長

◎學歷:淡水工商觀光科(真理大學前身)

◎經歷:台灣摩根士丹利證券董事總經理、怡富證券國際法人部副總