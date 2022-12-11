台灣微軟卞志祥專訪》台灣囝仔 職涯歷練超全面

甫於今年7月接下台灣微軟總經理的卞志祥，是微軟暌違15年後，再度自內部人才拔擢出任的總經理，完全沒有海外學歷的他，更是大型外商總經理中極少數完全在地土生土長的台灣囝仔。

加入微軟雖不到五年，但卞志祥先前擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理時，便帶領團隊深耕國內高科技、製造、電信、金融、航空交通、醫療等產業領域客戶，並創下兩倍業績增長的亮眼表現。

在此之前，他於長達12年的「養成期」中歷經了財務、行銷、業務、服務等四大面向的職涯歷練，隨後任職HP大型事業部資深副總、再到加入IDC、路透社等國際研調、媒體擔任主管，職涯也轉進「管理期」。

一路的經歷累積也訓練出他能發現／找到問題，並透過簡化問題、進而解決問題的專業經理人職能，同時在長年深入產業的經驗中，了解台灣產業的需求和痛點。

對於自我定位，卞志祥從學生時期就為自己在每個階段、下一個階段做出務實的規畫。大學從交大計算機科學畢業後，他直升資管攻讀碩士學位，但當他發現自己花了超過六個小時，在期末研究報告的一連串程式碼中，怎麼都找不出的Bug，竟在另一位剛睡醒、啃著早餐路過的同學眼下，僅花了六分鐘就解決，讓他重新思索自己未來職涯定位。

也因此他再選修財務工程、取得雙碩士學位，讓自己不再局限於資訊科學領域，以快速敏捷的應對為自己開始多元的職涯。

接下台灣微軟總經理的重擔後，他也與媒體分享，微軟將緊抓Digital Imperative數位轉型的產業需求，台灣微軟在鎖定金融、醫療、公共事業及製造、零售等五大產業布局後，透過「永續雲」串接支援每一個產業需求垂直深耕，透過為其賦能開發、利用產業元宇宙優化流程，推助產業達到轉型目標。

接下來經由水平擴張，讓轉型能量和效果透過微軟在台的生態鏈夥伴、各產業SI，甚至是客戶轉成的合作夥伴一起協力，將解決方案從大型企業延伸至中小型企業，讓微軟能真正賦能每一個需要轉型的夥伴。

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