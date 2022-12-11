台灣微軟卞志祥 產業數位化 邁向黃金十年

數位轉型喊了十多年，台灣產業的數位轉型終於在近年接連爆發的科技戰、疫情驅動下，加速大齒輪的轉動。在台灣微軟總經理卞志祥的眼裡，台灣產業的轉型現階段正好到了「Perfect Time」，在天時地利人和下「風起了」，接下來就等著迎來「雲湧」。

過去PC的誕生、Wintel開放系統的架構，為台灣帶起黃金四十年的大運，催生出台灣在軟硬體及韌體具極為完整的供應鏈，並在接下來的半導體、面板等隨之而生的產業加持下，將台灣推上全球資通訊產業霸主寶座。

下一個台灣的科技力及國力黃金十年，在全球大潮流的趨勢重新解構產業後，卞志祥點出，電動車和電信，將是放眼全球、市場規模皆動輒突破數兆美元的兩大台灣新機會。

硬體製造、品牌 為台灣強項

捨棄內燃機引擎的電動車或新能源車，就是台裝了馬達在路上跑的電腦，對過去半世紀始終進不去汽車引擎、做不大組裝的汽車產業，現在小從資通訊相關硬體製造、代工、組裝，大到品牌，全都是台灣的超級強項。

另一方面，三年前定義的5G標準正式落地化後，不再是過去以愛立信、諾基亞等電信基礎建設之標準制定者為首，而是從核心連結到運作都轉向IT的市場，不僅有電信，更延伸向私網、企業專網市場，這也回歸到台灣在資通訊產業長期奠基原生性優勢。

國內已積極投入的電子五哥中，微軟的5G核心網路已陸續與和碩、英業達攜手合作，其中與和碩O-RAN合作、並結合中、低軌衛星，建構5G＋未來6G鏈路的架構已率先發表，接著近日也將與英業達正式發布「5G Next Lab」的合作。

跨界整合優勢 微軟首要任務

卞志祥表示，台灣下一波黃金十年，已可明確看見市場存在、技術到位、具產業生態圈和人才的待實現願景，需要的是一個跨界整合的大平台將所有要件都串起來，「這就是微軟扮演的角色、持續努力做的事」。

他指出，微軟要將企業改變的不是智慧工廠怎麼做，而是協助其把核心技術上雲、快速把其全球布局的工廠都智慧化，再進一步推向上中下游供應鏈夥伴，進而讓產業都導入智慧工廠。

顛覆產品服務 競爭力大升級

在這個過程中，企業的數位化將勢在必行，透過賦能讓員工有遠端、虛實混合協作的能力，用既有或更少的人力做更多的事，同時藉由科技力（如MR、微軟HoloLens）改變觸及客戶及運作的方式，不再受空間、地點的限制，並持續優化生產製造及內部作業流程。

而最後、最重要，也是企業進行數位化來達成的最主要目的，就是改變及顛覆產品和服務，「這才是台灣科技業最大的競爭力所在」，把客戶轉為夥伴、從製造業走向服務業，並將這段數位旅程中產生的大量資料、透過分析轉化為DaaS（資料即服務）、進而衍生出資料及技術的附加價值。

看在卞志祥的眼裡，這一波黃金十年在人、事、時、地、物皆已站在對台灣有利的位置下，可謂是前途似錦，「但仍有個檻要過」，尤其是在這段過程中需要國際的人才、創投資金的投入，因此微軟帶著國際的經驗、合作夥伴的資源，投入協助台灣產業接軌國際。

最後一塊拼圖就待雲端資料中心的正式落地，把台灣產業帶向國際，屆時所有雲原生的力量將在台爆發，在這波總體經濟的不穩定過去後，資料中心也將做為國際產業投資台灣的一個重要平台，從國際湧入的大量金流、資訊流和人流，將有機會把台灣推向成為亞太中心的樞紐。

卞志祥小檔案

◎現職：台灣微軟總經理

◎學歷：交大管理資訊系統／財務工程企管雙碩士

◎經歷：台灣微軟大型企業商務事務群總經理、湯森路透台灣區總經理及北亞區董事、IDC大中華區金融暨金融科技業執行董事、IDC台灣暨香港分公司擔任總經理、HP台灣分公司大型事業部資深副總

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